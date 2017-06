Bezirks-Schornsteinfeger geht in den Ruhestand

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) In Alt Madlitz, Berkenbrück, Briesen, Falkenberg, Jacobsdorf, Petersdorf, Sieversdorf und am östlichen Stadtrand von Fürstenwalde kennt wohl jeder Hausbesitzer Edwin Mäder: Er ist der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfeger. Am Monatsende geht er in den Ruhestand. 1976 hatte er seine Meisterprüfung abgelegt und 1983 den Kehrbezirk übernommen.