Straße gesperrt für Verkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Die Rudolf-Breitscheid-Straße zwischen Ernst-Thälmann-Straße und Schlossstraße wird ab Montag für den öffentlichen Verkehr gesperrt. Darüber informiert der Landesbetrieb Straßenwesen. Derzeit wird in Storkow der Knotenpunkt B 246/L 23 grundhaft ausgebaut und ein Kreisverkehr hergestellt. Ein Abschnitt der Rudolf-Breitscheid-Straße wurde in beide Richtungen befahrbar gemacht. "Leider halten sich viele Verkehrsteilnehmer weder an die Geschwindigkeits- noch an die Tonnagebegrenzung", sagt Pressesprecherin Cornelia Mitschka. Die Sperrung gilt bis zum Ende der Baumaßnahme, voraussichtlich bis Ende August.