Irische Klänge unterm Himmelszelt

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Traditionelle irische Musik und ein Feuerwerk tänzerischen Könnens - so lässt sich das "15. Irish Summer Folkfestival" beschreiben. Das macht am 18. Juni in der Kurstadt Station und wird von keinem anderen als vom irischen Folksänger Robbie Doyle auf der Freilichtbühne präsentiert. Der "Mutter" der Konzerthalle, Ingrid Linke vom Oberbarnimer Kulturverein (OKV), ist es gelungen, den seit 35 Jahren auf den Bühnen der Welt stehenden Sänger abermals nach Bad Freienwalde zu holen. Zuletzt war er im Februar dieses Jahres zu Gast in der Konzerthalle. Die Freilichtbühne kenne er noch gar nicht, sagte er auf Anfrage dieser Zeitung. Umso gespannter sei er auf die Atmosphäre und natürlich auf das Publikum. Robbie Doyle wird zwar auch auf der Bühne stehen, ein paar Songs bringen, unter anderem das Liebeslied "Spanish Lady", aber ansonsten moderiert der Ire den Nachmittag und überlässt die Bühne "The O'Neills", den "The Murphy Brothers & Guests" und den Tänzerinnen der "Festival Dance Show". Die werden ab 16 Uhr drei Stunden lang für beste Unterhaltung sorgen. "Wir freuen uns als Oberbarnimer Kulturverein darauf, dem Publikum diesen musikalischen Höhepunkt auf der Freilichtbühne präsentieren zu dürfen", so OKV-Vorsitzender Marco Büchel. Nach der Kindertagsparty am Sonnabend startet mit dem Folkfestival die Open-Air-Saison auf der Freilichtbühne. Mit allen drei Mitwirkenden des Festivals arbeitet Doyle seit Jahren zusammen. Die singenden Geschwister Muireann und Eoghan O'Neill stammen übrigens aus Ring in der Nähe von Dungarvan in der irischen Grafschaft Waterford. Dort kennt sich Doyle gut aus. Einen Teil seiner Kindheit verbrachte Doyle in Waterford, in Cappoqui. Der Beruf seines Vaters als Bahnhofsvorsteher brachte es mit sich, dass die Familie alle paar Jahre von einem Teil Irlands in den nächsten ziehen musste. In Waterford erlernte Doyle, der wohl das Gesangstalent von seiner Mutter geerbt hat, auch die irischen Tänze. Nach Waterford folgte Dublin. Es hätte keinen besseren Ort für ihn geben können, schreibt er auf seiner Homepage. In Dublin begann auch seine Karriere. Sein erstes Konzert gab er 1978. In den 1980er Jahren wurde der Ire im damals noch geteilten Berlin sesshaft. Seither hat er etliche Alben produziert, stand mit vielen großen Musikern auf der Bühne und arbeitet an unterschiedlichen Projekten. Das "Berlin Irish Summer Folkfestival" ist seine erste eigene Veranstaltung, die jetzt in die 15. Runde geht. Karten: Tel 03344 332370, E-Mail: konzerthalle@bad-freienwalde.de, Eintritt: 10 Euro. Für das leibliche Wohl ist gesorgt.