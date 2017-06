Es ist gerichtet

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Seit Freitag weht die Richtkrone über den Neubau des Verwaltungssitzes des Seelower Bauhofes im Fichtenweg. Am Nachmittag hatte Werkleiterin Astrid Gellenthin ihre Mitarbeiter, Planer, Baufirmen und Bürgermeister zum Richtfest eingeladen. Sie strahlte mit der Sonne um die Wette. "Es ist ein freudiger Tag für uns", sagte sie. Am 4. April hatten die Arbeiten begonnen. Alle 14 Gewerke kommen aus der Region. Der Neubau wurde nötig, um Einsatzteams und Verwaltung an einem Standort zu vereinigen. Der Bauhof selbst war bereits Ende 2015 in Hallen auf dem Areal der LTG Seelow gezogen. Die Verwaltung sitzt nach wie vor in der Frankfurter Straße. Im Fichtenweg wurden zwar sanitäre Anlagen, ein Besprechungsraum und ein kleiner Küchentrakt für die Mitarbeiter eingerichtet, doch für die Verwaltung ist nicht ausreichend Platz.