Preisverdächtige Uckermark

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580227/

Bis heute wirkt die Auszeichnung wie ein Paukenschlag: Seit dem Sieg beim ersten Bundeswettbewerb Nachhaltige Tourismusdestinationen 2012/13 schauen Urlauber und Medien genauer hin, was denn die Uckermark besser macht als gestandene Reiseregionen in Deutschland. "Wir bewahren unsere Grundlagen", erklärt Silke Rumpelt von der Tourismus Marketing Uckermark GmbH (TMU). Und das ist die Natur. Will heißen: Radfahren statt Auto, Rudern statt Motorboot. Es geht um Elektro-Mobilität, um wärmegedämmte Hotels und Ferienhäuser, um Müllvermeidung. Klimafreundliches Reisen lautet das Credo.

Dass nun ausgerechnet die Uckermark mit dieser Strategie erneut ins Finale um den begehrten Bundespreis kommt, den Umweltministerin Barbara Hendricks am 14. Juni in Berlin vergibt, war von vornherein höchst unwahrscheinlich. Doch immerhin liegt der Landkreis auch in der Neuauflage unter den 15 besten Reiseregionen Deutschlands. Insgesamt 27 hatten sich beworben, die Uckermark als einzige aus Brandenburg. "Inzwischen haben sich auch viele andere Regionen auf den Weg gemacht", schätzt Silke Rumpelt ein. Denn das Thema Nachhaltigkeit ist zum Wettbewerbskriterium geworden. Gerade Berliner lassen sich von solchen Bewertungen leiten, wollen vor den Toren eine möglichst gesunde Natur erleben. Und die Aufmerksamkeit der Medien hat einen frischen Schwung Touristen in die Städte und Dörfer zwischen Lychen und Stolpe gelenkt.

Viele Hoteliers und Gastronomen, Bootsverleiher, Ferienhausvermieter, Kutschbetriebe und Urlaubsanbieter sind längst dahinter gekommen, dass sich die von Großstädtern mit Entzücken betrachtete Natur ideal vermarkten lässt. So ist eine enge Kooperation mit den Großschutzgebieten entstanden. Es gibt ein Netzwerk zum klimafreundlichen Reisen. Naturpark und Biosphärenreservat werden über den öffentlichen Nahverkehr direkt als Fahrziel beworben.

Nachhaltigkeit im Tourismus lässt sich zunächst schwer erklären. Doch geht es dabei nicht nur um die Ferien auf dem Bauernhof, um das Radeln unter freiem Himmel oder das Baden im klaren Wasser. "Wir versuchen, nachhaltige Strukturen zu schaffen", so Silke Rumpelt. "Mit dem Naturtourismus können wir die Wirtschaft ankurbeln."

So sollen Ausflügler und Urlauber eben ganz gezielt zu den Direktvermarktern geführt werden, um Produkte aus der Uckermark zu kaufen. Davon gibt es noch viel zu wenige. Architekten und Bauherren sollen vorhandene Gebäude als Herbergen sanieren und keinen Beton auf die Wiese stellen. Und die Hoteliers weisen nach, wie energiefreundlich ihre Unterkünfte sind. Verschwendung im Urlaub? Nein, danke. Gerade läuft ein Energie-Check in ausgewählten Häusern, bei denen die Betreiber neue Tipps bekommen.

"Die Nachhaltigkeit ist nicht das ausschlaggebende Kriterium für einen Besuch in der Uckermark", sagt Silke Rumpelt. "Aber es ist ein Service-Plus."

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks zeichnet die Bestplatzierten Regionen am 14. Juni in Berlin aus.