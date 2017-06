Stadt will "Altfälle" aufspüren

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580228/

Vor allem wurde die Neufassung des Paragraphen 7 Absatz 2 erforderlich. "Es gibt offenbar Anlagen zur Entwässerung von Niederschlagswasser an Straßen, in die auch private Grundstücke einleiten", begründete Silke Hupfer, Sachgebietsleiterin in der Bauverwaltung, die Vorlage. Zu DDR-Zeiten sei die Kommune für die Straßenentwässerung innerhalb der Ortslagen zuständig gewesen. Scheinbar gebe es Einleit-Genehmigungen für private Personen aus dieser Zeit, so die Rathausmitarbeiterin. Die Stadt wisse in der Regel nichts von diesen alten Rechten. Mit der Satzungsänderung wolle man nun erreichen, dass diese Altfälle aufgespürt werden. Der Grund: Möglicherweise wirken diese Verpflichtungen fort. Zum anderen ist unklar, ob diese - insbesondere nach heutiger Rechtsauffassung - nicht zu den Aufgaben der Kommunen gehören.

Die neue Regelung unter Paragraph 7 Absatz 4 schafft für die Stadt Werneuchen zudem eine Ermächtigungsgrundlage dafür, dass auch andere Straßenbaulastträger an den der Stadt entstehenden (nicht unerheblichen)Kosten beteiligt werden können. Beispielsweise verlange der Landesbetrieb Straßenwesen von der Stadt die Reinigung seiner Anlagen zur Straßenentwässerung. Dafür sei der örtliche gesetzliche Träger der Niederschlagwasserbeseitigung verantwortlich - auf Kosten des Trägers der Straßenbaulast. Dies werde unter anderem in Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde so gehandhabt.

Wie Bürgermeister Burkhard Horn betonte, haben die neuen Satzungsregelungen keine direkten finanziellen Auswirkungen. Allerdings werde die Stadt Werneuchen in der Zukunft von Leistungsansprüchen betroffener Grundstücke ebenso frei gehalten wie von höheren Belastungen durch die Niederschlagswasserabgabe an das Land Brandenburg, so der Verwaltungsleiter.

Die Satzung regelt unter anderem, dass Niederschlagswasser vorrangig auf den Grundstücken, auf denen es anfällt, durch Versickerung entsorgt oder genutzt werden soll. Ist dies nicht möglich, muss der Grundstückseigentümer dies der Stadt nachweisen. Jede Einleitung von Wasser in die öffentliche Schmutzwasserentsorgungsanlage ist nach Maßgabe der entsprechenden Satzung gebührenpflichtig.

Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach Bekanntmachung in Kraft.