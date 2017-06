Bus auf Klassenfahrt voller Hits

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Eine heitere Show ziehen die Musicalschüler da ab. Unter der Leitung von Ludmila Rehberg, Pädagogin an der Musik- und Kunstschule Schwedt, geben sie mit ihrem neuen Programm einen Einblick in ihr aktuelles Können. Premiere dafür war am Donnerstagabend. Ludmila Rehberg hat sich als Rahmenhandlung für die Show eine Klassenfahrt nach London ausgedacht.

Die Show kommt mit wenigen Worten aus und serviert dennoch so manchen Witz. Hauptsächlich erzählen Tanz und Musicaltitel die Geschichte. Mit freudigem Kreischen stürmen die ungefähr 40 Mitwirkenden den Saal, in dem Eltern, Großeltern und Freunde der Musikschule jeden Sitzplatz besetzt haben. Auf der Bühne wartet ein imaginärer Bus. Dort herzen Mütter ihre Kinder zum Abschied, und der olle Paul mit seinen Plüschtieren verpasst beinahe die Abfahrt. Klassenlehrer Erwin Knüllbeutel, gespielt von Jonathan Eichhorn, ist genervt. Ein Wegweiser macht die Entfernungen deutlich: Rom 1700 Kilometer, Vierraden 4 Kilometer und London ... Am Ziel angekommen, besichtigen die Mädchen und Jungen ein Schloss, Windsor vermutlich.

In diesen Rahmen haben die jungen Darsteller Musicalhits verpackt. Kräftige Kinderchöre zum Beispiel mit "Schlag nach bei Shakespeare" wechseln sich ab mit Solonummern unter anderem von Wiebke Schmoldt, die gerade Abitur gemacht hat. Tänzerisch und gesanglich überzeugen die Mitwirkenden vor allem in den Nummern "Es ist viel zu heiß" und in "Kriminaltango". Die jungen Darsteller singen und tanzen eine Geschichte, die im Kopf der Zuschauer zum Aufblühen kommt. Manchmal scheint die Bühne gar zu klein für die tanzenden Darsteller. Ganz souverän agieren Angelique Jordan und Elvis Kuklinski.

Mit dem Song "Fame" (Ruhm) aus dem gleichnamigen Musical setzen die Musikschüler einen effektvollen Schlusspunkt unter ihr Programm. Das Publikum dankt mit tosendem Applaus. Eltern laufen nach vorn und beglückwünschen ihre Töchter und Söhne. Für Ludmila Rehberg und ihre Show-Mitstreiterin Ireen Kautz gibt es ein paar Blumen.

Von allen fällt die Anspannung ab. Das meiste Herzklopfen hatte vermutlich Ludmila Rehberg. Sie hatte in diesem Programm Musikschüler von der 2. Klasse bis zur Abiturstufe anleiten und begeistern müssen. Für Ludmila Rehberg war es mittlerweile das zwölfte Musicalprogramm, das sie mit ihren Schülern auf die Bühne gebracht hat. 2005 fing alles mit "Ritter Rost" an.

Die jungen Darsteller beweisen in der neuen Show mitreißende Spielfreude und erstaunliche Kondition. Am Freitag brachten sie ihre Show gleich dreimal über die Bühne.

Dankeschön-Konzert für Familien der Musikschüler am 10. Juni um 15 Uhr, Begleitprogramm ab 14 Uhr auf dem Schulhof Berliner Straße 56, Eintritt frei.