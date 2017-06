Freigabe erfolgt frÃ¼hestens Ende Juli

artikel-ansicht/dg/0/

Wirrwarr beim Durchlassbau: Rohre, Kabel und Beton prägen das Bild der Baustelle an der Brunnenstraße, die den Landesbetrieb zudem durch den hohen Grundwasserstand immer wieder vor Probleme stellt.

Schon seit Mitte Mai vorigen Jahres ist die Brunnenstraße auf Höhe des Wald-Solar-Heims halbseitig gesperrt. Ampeln bremsen die Autofahrer nach Eberswalder hinein und in Richtung Bernau aus. Vor allem morgens und abends, wenn der Berufsverkehr rollt, sind Staus an der Tagesordnung. Ursprünglich sollte der Verkehr bereits ab Ende August vorigen Jahres wieder ungehindert fließen, doch seither hat es mehrere Terminverschiebungen und sogar einen Baustopp gegeben: Im März 2017 musste der Bodenaustausch für den Durchlassbau abgebrochen werden, weil die Standsicherheit der benachbarten Wohnbebauung gefährdet schien. Der alternative Versuch, die Gründung des Fundamentes für eine neue Stützwand mit Hilfe von Unterwasserbeton zu realisieren, war wegen der Instabilität des umgebenen Erdreiches ebenfalls fehlgeschlagen. Damit war ein absoluter Tiefpunkt erreicht.

Im Ergebnis zusätzlicher Baugrunduntersuchungen hatte sich der Landesbetrieb schließlich dazu durchgerungen, die Gründungsauflage aus einem Raster entstehen zu lassen, das aus mit Beton ausgefüllten Brunnenringen besteht. Dieser Weg wird seither weiterverfolgt. "Die Gründungsarbeiten für das neue Stützwandbauwerk auf der südlichen Seite konnten so Anfang Mai erfolgreich beendet werden", teilt Cornelia Mitschka mit, die im Landesbetrieb die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Wenig später seien das Fundament für die neue Stützwand und ein angesetztes Einlaufbauteil betoniert worden. "Diesem Vorgang schließen sich unter anderem eine Teilverfüllung der Baugrube und nachfolgend Rückverlegearbeiten für die Gasleitung durch die EWE an", informiert die Sprecherin des Landesbetriebes weiter. Überdies seien die Baugrube komplett zu füllen, auf beiden Gehwegseiten umfangreiche Pflasterarbeiten vorzunehmen, die Böschungen zu profilieren und die für die Baumaßnahme genutzten privaten Grundstücke wiederherzurichten. "Wir werden den Verkehr auch nochmalig auf die jeweils andere Straßenseite umstellen müssen, um die temporäre Wasserführung des nördlichen Provisoriums zurückbauen und abschließend unter halbseitiger Sperrung die Deckschicht asphaltieren zu können", kündigt Cornelia Mitschka an.

Beinahe prophetische Weitsicht hatte der vom Landesbetrieb eingesetzte Baubetreuer Michael Klose bewiesen, als er im August vorigen Jahres öffentlich erklärte, dass auch ein kleiner Durchlass eine große Herausforderung sein könne. Vor allem das in dieser Dimension nicht vorhersehbare Leitungswirrwarr in der Erde, der hohe Grundwasserstand und der viele Regen würden die Arbeiten komplizieren, war von dem Bauüberwacher damals zu erfahren, der allerdings viel zu optimistisch war, als er von drei bis vier Wochen Zeitverzug sprach.

Der neue Durchlass für das Königsfließ soll einen Gewölbetunnel ersetzen, der bereits 2011 teilweise eingestürzt und nur notdürftig instand gesetzt worden war. Das unscheinbare Rinnsal mit dem stolzen Namen hatte einst Stadtgeschichte geschrieben: Niemand Geringeres als König Friedrich-Wilhelm III hat 1821 den Kurort Eberswalde besucht und Wasser aus einer Gesundbrunnenquelle getrunken, die in den Brunnenbergen sprudelte. Seither war in Eberswalde von der Königsquelle und vom Königsfließ die Rede.

Jetzt schreibt wenigstens der Durchlassbau Stadtgeschichte. Wenn auch im negativen Sinne.