Schulen in Süd begehrt, in Nord verschmäht

Fürstenwalde (MOZ) Es hagelt Widersprüche: 23 Absagen verschickte die Goßmann-Grundschule in Süd an künftige Erstklässler. Alle Plätze sind vergeben. Viele Eltern akzeptieren das nicht. Die Stadt prüft nun das Aufstellen von Containern und die Einrichtung eines Shuttle-Busses zur wenig gefragten Jähn-Schule.

"Heute ging der 13. Widerspruch ein. Selbst wenn ein Gericht den Eltern Recht geben sollte, können wir es nicht leisten, all diese Kinder aufzunehmen", sagt Detlef Olbrich. Der 56-Jährige leitet seit zwei Jahren die Gerhard-Goßmann-Grundschule in Fürstenwalde Süd. Und diese erfreut sich größerer Beliebtheit, als ihm lieb sein kann. 80 Zusagen und 23 Absagen verschickte Olbrich zum 31. Mai. Es ist so eng, dass er neun Schüler, die aufgrund ihrer Leistungen die erste Klasse wiederholen müssen, in ihrem Klassenverband lässt - Flex-Klassen ohne zusätzliche Lehrer entstehen dadurch. Gleichzeitig wirbt Ines Tesch, die Leiterin der Sigmund-Jähn-Grundschule in Nord, um Kinder. "Wir haben noch 45 Plätze frei", sagte sie am Donnerstagabend in der Stadtverordnetenversammlung. 35 Zusagen verschickte sie an neue Erstklässler. "Vielleicht wäre ein Shuttle eine gute Lösung", sagte sie. Doch davon wollten zumindest die anwesenden Eltern wenig wissen.

"Das ist nicht zu organisieren. Wir fahren alle zu verschiedenen Zeiten los", wandte Anne Möbus, die im Rauener Kirchweg wohnt, ein. "Nachbarskinder wurden an der Goßmann-Schule angenommen, mein Sohn aber nicht", ärgerte sie sich.

Das Auswahlverfahren ist vielschichtig, sagt Olbrich. Jeder Fall werde einzeln betrachtet. Die Entfernung Schule - Wohnort, die Entfernung neue Schule - Wohnort und "besondere Gründe" wie Schichtdienst und alleinerziehendes Elternteil fließen mit ein. "Angenommen sind alle Schüler aus Langewahl, weil deren Schulweg sonst länger als 45 Minuten dauern würde." Für diese Zeit seien Gehminuten und öffentlicher Personennahverkehr ausschlaggebend - nicht der Transport im "Elterntaxi".

Jan Giesau, der vor vier Jahren schon eine Protestbewegung für den neuen Hort im Heu- und gegen einen im Tränkeweg anführte, überreichte Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst einen offenen Brief. In diesem fordern 15 Mütter und Väter, die ihn unterzeichneten, dass sich Hengst, Olbrich, Schulrat Dirk Jentsch und Fürstenwaldes Fachgruppenleiter Politz mit Eltern treffen, um "einen Lösungsvorschlag auszuarbeiten, wie betroffene Kinder in Fürstenwalde Süd wohnortnah beschult werden können". Der Termin soll nun am Mittwoch sein.

"Wir präferieren Schulcontainer an der Goßmann-Grundschule", sagte Christian Dippe (BFZ). Er beantragte, die Verwaltung zu beauftragen, im Eilverfahren Container für drei Klassen zu planen und aufzustellen - und aufgrund der Dringlichkeit auf eine öffentliche Ausschreibung zu verzichten. "Wir kennen dazu weder Kosten noch Elternmeinung", wandte Stephan Wende (Linke) ein. Darum wolle er die Entscheidung nicht vor dem Elterngespräch treffen. "Wir machen die Rechnung ohne den Wirt", gab der Bürgermeister zu bedenken. Erst müsse beim Schulamt geklärt werden, ob es zusätzliche Lehrer für die Goßmann-Schule gebe. Zudem müsse eine Baugenehmigung für die Container eingeholt werden.

Schließlich beantragte Monika Fiedler (Linke), dass die Verwaltung all dies prüfen und eine Beschlussvorlage für die Sitzung am 29. Juni erarbeiten solle. Das wurde einstimmig beschlossen.

¦ Goßmann-Grundschule

80 Zusagen, davon 64 aus dem eigenen Einzugsgebiet, 10 aus Langewahl, 2 aus Rauen, 4 aus dem Einzugsgebiet der Fontane-Schule; 23 Absagen

¦ Fontane-Grundschule

78 Zusagen, davon 62 aus eigenem Gebiet, 4 aus Gebiet Goßmann-Schule, 8 Sonnen-Grundschule, 1 Jähn-Grundschule, 3 aus Rauen

¦ Sonnen-Grundschule

77 Zusagen, davon 36 aus eigenem Gebiet, 19 Steinhöfel, 13 Fontane-, 5 Goßmann-,4 Jähn-Grundschule; 4 freie Plätze

¦ Jähn-Grundschule

35 Zusagen, davon 24 aus eigenem Gebiet, 6 Sonnen-, 2 Goßmann-, 2 Fontane-Schule, 1 Steinhöfel; 45 freie Plätze

¦ Insgesamt bieten Fürstenwaldes Schulen, die einen Schulbezirk bilden, genug Platz für alle Erstklässler - auch aus Rauen, Langewahl und Steinhöfel. Quelle: Stadtverwaltung