Die Wirtschaft boomt, die Stadt wächst

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) An die 250 Gäste zählte der Wirtschaftsempfang der Stadt Bernau am Donnerstag in der Stadthalle. Der Abend war vor allem der Kontaktaufnahme und individuellen Gesprächen zwischen Vertretern aus Wirtschaft und Politik vorbehalten. So beschränkte sich der offizielle Teil auf wenige Programmpunkte.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580233/

Gut besetzt: Wirtschaftsempfang der Stadt Bernau am Donnerstagabend in der Stadthalle. Gekommen waren an die 250 Vertreter von Unternehmen und aus der Politik, darunter auch Bundestagsabgeordneter Hans-Georg von der Marwitz (CDU/2.v.l.)

Gut besetzt: Wirtschaftsempfang der Stadt Bernau am Donnerstagabend in der Stadthalle. Gekommen waren an die 250 Vertreter von Unternehmen und aus der Politik, darunter auch Bundestagsabgeordneter Hans-Georg von der Marwitz (CDU/2.v.l.) © MOZ/Sergej Scheibe

"Bernauer Monopoly ala Glücksrad" nennt André Ullmann von der Pressestelle des Rathauses das Spiel. Er steht im Eingangsbereich zum Saal, und jeder Besucher des Wirtschaftsempfangs darf unter seinem prüfenden Blick einmal am "großen Rad drehen". Dessen Felder sind mit Straßennamen aus Bernau und seinen Ortsteilen versehen. Was sie zu bedeuten haben, verrät Ullmann nicht, nur so viel: Wenn der Zeiger auf dem Marktplatz-Feld stehenbleibt, ist man Anwärter auf den Hauptpreis. Den wird später Rafael Razim gewinnen - einen 100-Euro-Gutschein für Eintrittskarten zu einer Veranstaltung seiner Wahl in Bernau.

Von einem "Wirtschaftsboom" in Bernau spricht Bürgermeister André Stahl (Linke) wenig später in seiner Begrüßungsrede. "An allen Ecken in der Stadt wird gebaut, die gewerblichen Investitionen ziehen deutlich an", sagt er. Die Stadt investiere in die Infrastruktur - in Schulen, Kitas und gemeinsam mit dem Kreis in den Öffentlichen Personennahverkehr, "um Alternativen für den Individualverkehr zu schaffen", zählt Stahl auf.

Bernau wachse kontinuierlich um jährlich 600 Einwohner. Die monatliche Statistik der Arbeitsagentur weise "nahezu Vollbeschäftigung" aus. Es gehöre zu den Verdiensten der Unternehmen, dass sie für Arbeitsplätze und damit für Kaufkraft in Bernau sorgten. "Damit wohnen die Menschen nicht nur hier, sondern arbeiten auch in der Stadt und haben damit ihren Lebensmittelpunkt in Bernau", würdigt der Bürgermeister. Sodann zeichnet er drei Unternehmer aus, die sich in besonderer Weise für das Gemeinwesen engagieren. Das Ehrenzeichen der Stadt Bernau erhält Pastor Johannes Feldmann, Vorstandsvorsitzender der Hoffnungstaler Stiftung Lobetal, "weil die Stiftung als Partner der Stadt jederzeit zur Seite gestanden hat". Das Ehrenzeichen der Stadt Bernau erhält auch René Schneider, Inhaber des Rewe-Marktes in Schönow, der seit zehn Jahren den SV Rot-Weiß Schönow und andere Vereine aktiv mit Sach- und Geldleistungen unterstützt und damit "ein wichtiger Bestandteil des Lebens in Schönow geworden ist". Und schließlich wird auch dem Vorstandschef der Barnimer Sparkasse, Uwe Riediger, ein Ehrenzeichen verliehen - als Dank an die Sparkasse Barnim für das "selbstverständliche Engagement und die verlässliche Unterstützung" von Vereinen und großen Veranstaltungen wie dem Hussitenfest oder dem Festival Alter Musik.

Und schließlich erhält auch die AG Bernau Digital aus dem Barnim Gymnasium eine Auszeichnung. Den Schülern und Lehrern wird durch Daniela Böttcher vom Rotary-Club Bernau der Georg-Rollenhagen-Preis 2017 für die von ihnen entwickelte App "Kunstroute Bernau" überreicht - verbunden mit einem Scheck über 1000 Euro.