Neutrebbiner Jäger feiern Jubiläum

Gerhard Grundemann, seit 17 Jahren Obmann der Neutrebbiner Jagdpächter und Vorsitzender der Jagdgenossenschaft, kann sich noch gut an die Anfangsjahre nach der Wende erinnern. Als das Bundesjagdgesetz auch in Brandenburg umgesetzt werden musste, war zunächst Bürgermeister Hans Merkel mit der Aufgabe betreut, eine Notjagdgenossenschaft zu bilden. Alle Landeigentümer des Bereiches mit einer bejagbaren Fläche von 1110 Hektar waren darin vereinigen. Die rund 100 Landeigentümer, die zum Teil in aller Welt verstreut leben und die ihr Land wie auch die Jagd verpachtet haben. "Wir haben es geschafft, seit der Gründung bis heute ein gutes Verhältnis zu den Jagdpächtern zu bewahren. Dafür bin ich sehr dankbar", erklärte Grundemann. Gerd Hirschbein, Adolf Jenke, Siegfried Manthey und Elfe Kanehl waren die Leute der ersten Jahre der Genossenschaft. In der Pächtergemeinschaft, die aus der Jägerschaft Altfriedland hervorging, waren es u.a. Siegfried Fiddecke, Günter und Gerhard Grundemann.

Die Neutrebbiner Jagdgenossenschaft war die erste im Altkreis Seelow, die mit Jagdpachteinnahmen kommunale und andere gesellschaftliche Projekte im Dorf gefördert hat. Angefangen hatte es einmal damit, dass im Jugend- und Seniorenclub der Fußbodenbelag erneuert werden musste und ein neuer Geschirrspüler nötig war", erinnert sich Grundemann. Dem folgten die Förderung der Erneuerung des Alter-Fritz-Denkmals, der Sanierung des Kriegerdenkmals und des Klettergerüstes der Grundschule. Es gab seither kaum ein Projekt in Neutrebbin, das nicht die Unterstützung der Jagdgenossen fand.

Und auch die aktuell vier Jagdpächter und zwei Begehungsscheininhaber haben sich auf ihre Weise in die Dorfentwicklung eingebracht, erläutert Grundemann. Gemeinsam mit Partnern der wie der Tibo Neutrebbin wurden entsprechend dem Begrünungsplan der Gemeinde rund 1300 Meter Windschutzhecke angelegt, 130 Kopfweiden gepflanzt und den Hort- und Schulgruppen Naturkunde vermittelt.

Die Jagdstrecke ist vergleichsweise klein: 60 Rehe, 125 Wildschweine, 230 Wildgänse und 1200 Stück Raubwild wie Marderhund und Waschbären wurden zur Stecke gebracht. Die letzte Hasenjagd liegt 25 Jahre zurück.

An all das wird am 25. Juni beim "Grünen Sonntag" erinnert. Gestartet wird der Tag mit einer "Hubertusmesse" in der Neutrebbiner Schinkelkirche. Die Eisenhüttenstädter Jagdhornbläser werden die Zeremonie mitgestalten und im Anschluss auf der Festwiese ein Konzert geben. Um 11 Uhr beginnt die Jubiläumsveranstaltung im Festzelt. Dort kann man die Trophäenschau der Pächtergemeinschaft bewundern und die Vorführungen von Greifvögeln unter Leitung von Ilka Simm-Schönholz erleben. Karsten Stahl wird Jagdhunde präsentieren und der mobile "Lernort Natur" stellt sich vor.