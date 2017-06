Rasenschnitt erfolgt nach Bedarf

artikel-ansicht/dg/0/

Im Bereich der Neuen Deichbrücke in Fürstenberg beispielsweise steht das Gras schon kniehoch. "Gehört das zu den Einsparpotenzialen der Bürgermeisterin?", fragt Rainer Petzold enttäuscht. Er befürchtet, dass in diesem Jahr in seiner Nachbarschaft gar kein Rasen mehr gemäht wird. "Letztes Jahr haben sie es kurz vor dem Brückenfest gemacht. Aber das gibt es ja so nicht mehr", sagt auch ein verunsicherter Burkhard Padel.

Auch in anderen Wohngebieten wiegen sich die oftmals vertrockneten Grashalme mittlerweile im Wind. "Das sieht doch fürchterlich aus", sagt eine ältere Passantin in der Cottbuser Straße am Freitag, die mit ihren Enkeln unterwegs ist.

Aus dem Rathaus kommen derweil beschwichtigende Worte: "Der Rasenschnitt hat erst vor zirka drei Wochen begonnen", sagt Kai-Uwe Haferkorn, der als Bereichsleiter unter anderem für die Grünanlagen in der Stadt verantwortlich ist. Auftragnehmer ist wie auch in den Vorjahren die Stadtwirtschaft Eisenhüttenstadt. Doch die kann nicht überall zur gleichen Zeit zur Stelle sein. "Da gibt es einen genauen Plan, wann wo gemäht wird", erklärt Kai-Uwe Haferkorn.

Ob allerdings zwei- oder dreimal im Jahr der Rasenmäher über bestimmte Flächen fährt, das ist nicht festgeschrieben. "Es handelt sich um eine bedarfsbezogene Mahd", betont der Bereichsleiter. Das hänge unter anderem auch immer vom Wetter ab. Die Stadtwirtschaft stimme sich dazu mehrmals mit dem Rathaus ab. Da gebe es eine enge Zusammenarbeit. Und natürlich könnten Bürger dem Rathaus auch Hinweise geben, wo ihrer Meinung nach ein Rasenschnitt Not tut, versichert Haferkorn. Entweder könne die Mitarbeiterin dann Auskunft darüber geben, wann die Stadtwirtschaft an dieser Fläche gearbeitet hat beziehungsweise arbeiten wird oder aber eine Prüfung einleiten.

Telefonnummer für Hinweise: 03364 566278