Grünes Licht für Straßenbau in Schöneiche

18 Kilometer Sandstraßen gibt es noch in Schöneiche, 90 Prozent davon sollen bis 2025 ausgebaut sein. Das ist das selbsterklärte Ziel der Gemeindevertretung. Festgelegt durch einen Beschluss im Februar 2016. Am Mittwochabend haben die Mitglieder dieses Votum unterfüttert, indem sie in namentlicher Abstimmung mit elf Mal Ja der von der Verwaltung vorgelegten "Maßnahmenkonzeption für die Herstellung unbefestigter Erschließungs-/Anliegerstraßen" zustimmten. Es gab fünf Gegenstimmen und zwei Enthaltungen.

Das Konzept sieht vor, bis zum Jahr 2021 zunächst 3,6 Kilometer Sandwege auszubauen. Anschließend soll es fortgeschrieben werden. Welche Straße wann gemacht wird, mache die Verwaltung von mehreren Kriterien abhängig, sagte Bürgermeister Ralf Steinbrück. So werden Befragungsergebnisse der Anwohner miteinbezogen, es soll aber auch darauf geachtet werden, dass möglichst mehrere aneinander angrenzende Straßen, immer quartiersweise, in einer Maßnahme erneuert werden.

Philip Zeschmann (UBS) kritisierte noch vor der Abstimmung, dass bei der Festlegung der Tagesordnung am Anfang der Sitzung die beiden Richtlinien über den privat finanzierten Straßenausbau und die privat finanzierte Straßenunterhaltung in die Ausschüsse verwiesen worden waren. "Es wäre angemessen, vor dem Beschluss der Maßnahmenkonzeption zuerst die Richtlinien zu verabschieden und sie intensiv öffentlich bekannt zu machen, damit die Bürger ausreichend über die bestehenden Möglichkeiten zum Straßenausbau informiert sind", sagte er. Sein Änderungsantrag, die Beschlussvorlage zu vertagen, bis das erledigt sei, wurde abgelehnt. Ebenfalls keine Mehrheit fand sein Antrag, alle Straßen aus der Konzeption zu nehmen, in denen weniger als 50 Prozent der Anwohner für den Ausbau gestimmt haben. "In der Tasdorfer Straße waren es nur 27,3 Prozent. Ich habe deswegen ein Problem damit, wenn diese Straße, so wie vorgesehen, 2018 gemacht werden soll", sagte Zeschmann.

Zuvor war bereits ein Änderungsantrag von Martin Berlin (BBS/FDP) gescheitert, der vorsah, alle Straßen mit unter 50 Prozent Anwohner-Zustimmung zu streichen, die keine wesentliche Verbindungsfunktion haben. "Die Tasdorfer Straße hat zum Beispiel eine solche Funktion, hier wäre also der Ausbau trotz des Anwohner-Votums zu befürworten", erklärte er. Die Konzeption an sich sei wichtig.

Fritz Viertel (Linke) erklärte, dass es richtig gewesen sei, dass er im Ortsplanungsausschuss gegen die Vorlage gestimmt habe. Das zeige die Diskussion. "Mir kommt das Straßenausbau-Programm ziemlich aktionistisch vor. Ich weiß nicht, wie das läuft, wenn wir uns mit einigen Anwohnern bis aufs Messer streiten, denn schließlich geht es hier ja ums Geld." Er sei gerne dafür, die Straßen dort, wo es eine Mehrheit dafür gebe, auszubauen. "Wir sind bereit, das Straße für Straße in den nächsten Jahren abzustimmen."

Als "sehr gelungen für den ersten Schritt" bezeichnete Hans-Joachim Hutzfilz (SPD) das Papier. "Man kann jetzt natürlich wieder anfangen, das Konzept zu zerpflücken", sagte er und brachte seine Interpretation der Befragung: "Wenn 50 Prozent gegen einen Ausbau sind, dann sind die anderen 50 Prozent dafür." Klaus Kaiser (BBS/FDP) mahnte an, mit den ablehnenden Bürgern zu sprechen, statt über sie. "Dann kann man ihnen auch sagen, dass der Straßenbau mit jeder Tarifrunde teurer wird. Wie oft wollen wir die Straßen denn noch abfräsen? Das Geld könnte man auch anderswo gut gebrauchen", gab Kaiser zu bedenken.