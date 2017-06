Von Fürstenwalde bis nach Mailand

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) 1064 Kilometer - würde ein Spaziergänger von Fürstenwalde aus so weit gen Südwesten laufen, käme er bis nach Mailand. So viele Kilometer haben alle Kinder und Lehrer der Sigmund-Jähn-Grundschule beim Spendenlauf am Donnerstag zusammen geschafft. Nämlich insgesamt 2660 Runden auf der 400-Meter-Bahn des Rudolf-Harbig-Stadions. "Das sind ja 610 mehr als beim letzten Mal im Mai", zeigte sich Schulleiterin Ines Tesch begeistert, die selbst mitlief.