Hickhack um Baustelle

Lindenberg (MOZ) Wird gebaut, oder wird nicht gebaut? So lautet in den vergangenen Tagen die spannende Frage um den Bahnübergang in Lindenberg. Auf der Gemeindevertretersitzung in Tauche im vergangenen Monat erklärte Bürgermeister Gerd Mai noch, dass es in der Zeit vom 12. bis zum 23. Juni zu einer Vollsperrung an der B 246 am Bahnübergang kommen würde. Das hätte Einschränkungen für den Verkehr sowohl auf der Straße als auch der Schiene nach sich gezogen.

Nun gibt es erst einmal Entwarnung. Cornelia Mitschke, Pressesprecherin vom Landesbetrieb Straßenwesen, informierte am Freitag, dass es am Montag nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird. Eine Erklärung lieferte sie auch: "Die Bahn hat schlicht ihre Unterlagen zu spät eingereicht."

Bei der Deutschen Bahn gab man sich einen Tag zuvor noch trotzig. Gisbert Gahler vom Regionalbüro Kommunikation Berlin sagte: "Die Arbeiten werden nicht verschoben." Gleichwohl räumte er ein, dass die Genehmigung vom Landesbetrieb Straßenwesen als Baulastträger noch ausstünde. "Ohne Genehmigung wird nicht gebaut", so seine Auskunft.

In Lindenberg soll eine Straßenquerung in offener Bauweise errichtet werden. "Als Vorleistung für den Bahnsteig-neubau Lindenberg ab September 2017 sowie für das Elektronische Stellwerk Lindenberg ab 2018", erklärte Gahler. Die Arbeiten seien zwingend. Wie dringlich sie am Ende aber sind, ist eine andere Frage. Denn bereits im vergangenen Sommer waren Maßnahmen am Bahnübergang in Lindenberg geplant. Umleitungsschilder wurden aufgestellt - und wieder abmontiert. Grund für die Verschiebung waren Baumaßnahmen des Landesbetriebes Straßenwesen an der B 246 in Bornow, behauptete die Deutschen Bahn. Beim Landesbetrieb hörte sich das anders an: Die Bahn habe es versäumt, einen Antrag zu stellen.

In der Verwaltung füllt man sich vom ewigen Hin und Her veräppelt. "Wir werden als Gemeinde außen vor gelassen, obwohl wir direkt betroffen sind", kritisiert Bürgermeister Gerd Mai. "Die Bahn denkt, sie sei ein Staat im Staat."