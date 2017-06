Ein Stück Japan mit Bonsai und Bambus

artikel-ansicht/dg/0/

Bonsaibäume, kleine Büsche, Blumen, Terrakotta-Krieger, Laternen und Pagoden charakterisieren den Vorgarten von Waltraud und Klaus Schöntaube. Kieselsteine bedecken den Boden. Alles wirkt aufgeräumt und passt zueinander. Selbst die kräftig violette Fassadenfarbe seines Hauses stimmte das Ehepaar auf den Garten ab.

"Wir sind gleich nach der Wende viel gereist", berichtet Klaus Schöntaube. In Sri Lanka und Indonesien habe ihn stets fasziniert, wie dort Gärten nach japanischer Art gestaltet werden. Zunächst beschäftigte sich der Wollenberger intensiv mit dieser Art der Bepflanzung. Als das Paar vor zwei Jahren sein Haus erwarb, entschied es sich, den lang gehegten Traum umzusetzen.

"Hier war nichts", erinnert sich Klaus Schöntaube und berichtet, wie er die Grasnarbe zehn Zentimeter tief abhobelte. "Das hat mein Mann ganz alleine gemacht", lobt Waldtraud Schöntaube. Er habe lange nach einem Fachmann gesucht und ihn in Jörg Forhoff, Gärtnermeister aus Bad Freienwalde gefunden, der ihn bis heute gut berate.

Auf dem Boden liege schwarze Spezialfolie, die Feuchtigkeit von unten kondensieren lässt. "Wir haben dann die Pflanzen ausgesucht, auf dem Boden verteilt und fotografiert, ob sie zusammen passen", so Schöntaube. Voraussetzung sei, dass sie winterhart sind sowie Sonne und Wind vertragen. Wichtig in einem japanischen Garten seien verschiedene Ahorne, Bonsai- und Gingko-Bäume sowie Bambus und Pampagras. War der richtige Platz gefunden, schnitt er die Folie kreuzförmig auf, grub ein Loch in den Boden, setzte die jeweilige Pflanze hinein und schloss die Folie wieder. Darauf verteilte Schöntaube zehn Zentimeter hoch Kieselsteine einer bestimmten Größe und Farbmischung, die er sich aus der Kiesgrube Hohensaaten anfahren ließ - insgesamt 30 Tonnen. "Zuerst habe ich sie gewaschen und dann mit der Schubkarre verteilt", berichtet der Hobby-Gärtner. Steine seien charakteristisch für japanische Gärten. "Man kann den Garten auch mit Sand gestalten, den gibt es aber hier nicht", so Schöntaube.

Die Pflanzen wachsen nicht in einander - manche werden geschnitten, andere nicht. In den Zwischenräumen stehen Pagoden, Laternen, Amphoren und Krieger-Figuren. Die Figuren kaufte der Wollenberger in einem Baumarkt. Sie waren alle leicht beschädigt, weshalb er sie günstig erstand und restaurierte. Die original Rakai-Laternen und Pagoden bestellte er bei einem Bad Freienwalder Steinmetz. Eine 500 Kilogramm schwere Granitbank steht vor dem Haus.Vor dort genießen Schöntaubes den Blick auf ihren Garten.

200 des 1200 Quadratmeter großen Grundstücks hat Klaus Schöntaube nach japanischem Vorbild gestaltet. "Ich möchte noch einen Wasserfall bauen", kündigt er an. Der Brunnen, wobei Wasser aus einer Kugel tritt und an den Wänden herunterläuft, reicht ihm nicht aus.

