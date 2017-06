SPD für Wohngebiet Johanneshof

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die SPD-Fraktionsvorsitzende Sibylle Bock hat die Ausweisung neuer Wohnungsbaugebiete in der Stadt nachdrücklich begrüßt: "Wir sind für eine aktive Wohnungspolitik und nicht für eine restriktive", sagte sie mit Blick auf die Initiative der Linken für eine Mietpreisbremse. "Deshalb sind wir für die anstehenden Bauleitplanungen für die Wohngebiete Am Wäldchen und Johanneshof. Wir werden 3000 Menschen Wohnungen bieten können durch die neuen Bauplätze", sagte sie in der jüngsten Stadtverordnetensitzung. Bezugnehmend auf den MOZ-Bericht über den Widerstand der Anwohner der Rehfelder Straße gegen die Bebauung des Johanneshofs, sagte Sibylle Bock: "Ich bin der Meinung, dass noch mehr Bauplätze ausgewiesen werden müssen, aber wir haben ja gelesen, dass manche Menschen meinen, Lurche seien wichtiger als Menschen. Ich sehe das anders."