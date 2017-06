Vierer-Bronze nach 16 Runden

artikel-ansicht/dg/0/

Roman Duckert vom Frankfurter RC 90 hat seine Chance genutzt. In der Qualifikation der 3000-m-Mannschaftsverfolgung der U17 noch nicht im Brandenburger Team (drittbeste Zeit) eingesetzt, wurde er im Kleinen Finale für Ken Noffz (RK Endspurt Cottbus) ins Boot geholt. Gemeinsam mit den ein Jahr älteren Axel Borgwald (RK Cottbus), Theo Zetzsche und Hannes Wilksch (beide RC Luckau) fuhr der 15-jährige Müllroser in der Frankfurter Oderlandhalle auf den Bronzeplatz. Das Quartett hatte die Vertretung aus Nordrhein-Westfalen nach 16 Runden und 3:21,593 Minuten 1,6 Sekunden hinter sich gelassen. "Der Start war gut gelungen und die Ablösung habe ich auch gut hinbekommen", so Duckert, der sich an der Cottbuser Sportschule eine Woche lang mit den anderen gezielt auf das Rennen vorbereitet hatte. Zetzsche und Wilksch, die aus Storkow bzw. Strausberg stammen, sind zum Schuljahr dorthin und vom FRC zum RC Luckau gewechselt.

Roman Duckert geht derweil noch in Frankfurt seinen Weg. In die Deutschen Meisterschaften war er als 25. in der 2000 m Einzelverfolgung gestartet. "Die Platzierung im Mittelfeld war nicht okay, doch das Niveau in der Altersklasse ist sehr hoch. Und Roman hat sich seit dem Frühjahr um zwei Sekunden verbessert, das ist für seine Entwicklung ausreichend", schätzt sein Trainer Gerhard Lauke ein. Mit dem Punktefahren als Zweiter der Qualifikation eröffnete sich Duckert eine Chance auf eine Einzelmedaille. Die hatte Wilksch als Dritter in der 2000-m-Einer-verfolgung bereits sicher.

Mit Platz 4 in der Mannschaftsverfolgung bestätigten die Brandenburger U-17-Mädchen mit Sophie Zinke (FRC), Judith Krahl (RSV Finsterwalde), Clea Seidel (RadTeam Seidel) und Gina Haberecht (RSC Strausberg) ihr Qualifikationsergebnis. "Auch wenn ,Holz' immer ärgerlich ist, können wir zufrieden sein. Die Mannschaft hat das Kleine Finale erreicht und sich dort um drei Sekunden auf 3:47,136 gesteigert. Doch auch die Auswahl Württembergs fuhr noch einmal schneller", beschreibt Ingo Messerschmidt, "Haustrainer" der Frankfurter Sportschülerinnen Zinke und Haberecht, das Geschehen. Vor allem: Schon nach drei von 12 Runden fuhr das Team nur noch zu dritt: "Sophie war gerade ihre erste Führung gefahren, dann verrutschte ihr das Hinterrad und die Kette fiel runter. Gina hinter ihr musste die Lücke schnell schließen. Das haben sie gut gelöst", lobt er.

Nicht so wie erhofft lief es dagegen am ersten Tag. Dort ragte als 9. über 500 Meter und 13. in der 2000 m Einzelverfolgung nur Gina Haberecht hervor. "In ihrem ersten Jahr in der U17 fuhr sie mit 39,478 über 500 m eine gute Zeit", resümiert Messerschmidt.

Zu einem unverhofften Einsatz kam Miriam Lehmann. Weil eine Sprinterin der U17 erkrankt war und um den anderen drei Gemeldeten ihren Wettkampf zu ermöglichen, sprang die 15-Jährige, die ansonsten im Org-Büro und bei den Siegerehrungen hilft, ein. "Das war sehr ungewohnt, weil ich nur noch Straße fahre. Die vier Rennen und die andere Taktik, vor allem ständig auf die Gegnerin zu achten, waren am schwierigsten", so Miriam, die am Ende nicht weit weg vom dritten Platz war.

Einen weiteren vierten Platz fuhr Leon Heinschke (FRC 90/U19) im Punktefahren ein. Am Freitagabend stand der Straßenspezialist mit dem Brandenburg-Vierer in der Mannschaftsverfolgung im Kleinen Finale.

Für Brandenburg gewann weiterhin Nele Reinsch Bronze im Sprint, Livio Schröder (beide u17/RSC Cottbus) wurde Vierter im 500 m Zeitfahren. Die Deutschen Meisterschaften mit Rennen der Männer und Frauen gehen am Sonntag zu Ende.