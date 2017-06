Endspurt der Arbeiten am Handwerkerhof

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Derzeit wird der Innenhof des Handwerkerhofs gepflastert. Und die Arbeiten am neuen Geschäftssitz der kommunalen Gebäudewirtschaft (Gewi) ziehen sich natürlich durch den Torbereich und sind damit gut sichtbar. Zu der Gestaltung des Außenbereichs gehören auch die Stellflächen für die Mitarbeiter und Dienst-Pkw hin zum Friedensweg, berichtet Gewi-Geschäftsführer Oliver Funke. Er zeigt sich zufrieden mit dem Fortgang der Arbeiten an und in dem Objekt, in das die Beschäftigen des Wohnungsunternehmens im März eingezogen sind.