Richtfest an der Schönen Ecke

Rüdersdorf (mei) Am Freitag wurde genau 40 Wochen nach der Grundsteinlegung am 9. September und wieder bei strahlendem Sonnenschein Richtfest für die Schöne Ecke in Rüdersdorf gefeiert.

Bauherr ist die Wohnungsbaugenossenschaft, die auf dem Areal Rudolf-Breitscheid-Straße/Brückenstraße dort für rund sechs Millionen Euro 36 Wohnungen errichten lässt. Dieses Wohnhaus besteht aus sechs einzelnen Gebäudeteilen, die miteinander verbunden werden. Die besondere Herausforderung für die Architekten war, hier eine doppelte Hanglage geschickt auszunutzen und zu bebauen.

Kerstin Jupa und Detlef Adler, die Vorstände der Genossenschaft, freuen sich, dass bereits 27 der zwischen 40 bis 108 Quadratmeter großen, barrierefreien Wohnungen vermietet sind.

Und eben jene Mieter waren denn auch am Freitag zum fröhlichen Richtfest eingeladen und schlenderten durch die Flure und in ihre künftigen Wohnungen, in denen jetzt der Innenausbau beginnt.

Künftig wird das Büro der Genossenschaft, das heute noch im Friedrich-Engels-Ring untergebracht ist, dort zu finden sein. Detlef Adler hob hervor, dass es sich bei der Schönen Ecke um ein in die Zukunft weisendes Mehrgenerationenhaus handle. Denn es werde Erdwärme genutzt, die Dächer seien begrünt, und in den Wohnungen, die per Aufzug erreichbar sind, gebe es Fußbodenheizung. Alle Wohnungen verfügen übrigens über Balkone und die Küchen über Fenster.