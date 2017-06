Mit der Schwalbe zur Ostsee

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Schon zum fünften Mal trafen sich am Freitagmorgen die "Sim(p)sons" und die "Exin-Rowdys" zur gemeinsamen Wochenendausfahrt auf dem Grundstück von Thomas Hilgert. Nach Usedom und der Rostocker Heide starteten sie in diesem Jahr mit ihren alten Motorrad-Schätzchen nach Stahlbrode vor der Insel Rügen. Nach einer Übernachtung auf dem Campingplatz steht am heutigen Sonnabend eine ausführliche Insel-Rundfahrt auf dem Programm. Unterwegs werden die Motorrad-Liebhaber den einen oder anderen Besichtigungs-Stopp einlegen, bevor am Sonntag die Rückreise angetreten wird. Auch diesmal haben sich die Motorradfreunde akribisch auf die mehr als 600 Kilometer lange Tour vorbereitet. Dank Teilelieferant Ralph Riesenberg konnten die im Schnitt rund 50 Jahre alten Oldtimer auf Vordermann gebracht werden. Doch selbst beste Vorbereitung schützt nicht immer vor Schaden. Diese Erfahrung musste vergangenes Jahres Mike Schmidt machen. Mit Getriebe- und Motorschaden blieb er auf freiem Feld liegen. Er ließ sich abschleppen.