Großes Interesse an Pannenhelfern

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Vollends zufrieden war der erste Kunde, der am Freitagvormittag auf den Wriezener Schützenplatz vorgefahren war. Er hatte sich als Erster in eine Reihe von Autos gestellt, die vor dem nicht zu übersehenden gelben Wagen vorgefahren waren.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580251/

Mit ihrer Prüf- und Servicestation waren Jörg Prause und Guido Kappel, Mitarbeiter vom ADAC Berlin-Brandenburg, angereist. "Wir bieten den Leuten an, dass sie ihr Auto von uns neutral prüfen lassen können", erklärte Jörg Prause. Dazu zählte er etwa die Stoßdämpfer, die Bremsen beziehungsweise die Bremsscheiben, den Motorraum mit Hilfe einer Sichtprüfung sowie den Stand der Reifen. "Wir erstellen daraufhin ein Mängelprotokoll, mit dem die Fahrzeugführer in die Werkstatt fahren können", sagte Jörg Prause.

Was die beiden Kfz-Experten vor Ort nicht machten, waren Reparaturen, stellte der Kfz-Technikermeister klar. "Wir bieten lediglich einen Prüfservice, auf dessen Grundlage sich die Autofahrer anschließend an eine Werkstatt wenden können oder auch nicht, je nach Mängellage. Wir ersetzen auch nicht die Hauptuntersuchung, die alle zwei Jahre durchzuführen ist."

Das erste Auto auf dem Testmodul für die Stoßdämpfer zeigte gute Werte, begutachtete Jörg Prause. "Auch die Bremsen liegen im Bereich", so der Kfz-Technikermeister. Wenn die Betriebsbremse auf beiden Seiten mehr als 25 Prozent bei den Werten auseinanderliegt, dann sollte eine Werkstatt aufgesucht werden, erklärte Jörg Prause. Gleiches gelte für die Bremsen hinten. Für die Feststell- beziehungsweise Handbremse dürfen die Werte nicht mehr als 50 Prozent auseinander liegen, so der Kfz-Technikermeister.

Die Prüfmöglichkeit richte sich nicht nur an ADAC-Mitglieder, sondern auch an Nicht-Mitglieder, so Jörg Prause, der mit der Prüfstation regelmäßig durch ganz Berlin und Brandenburg tourt. "In Wriezen stehen wir heute zum ersten Mal", sagte der ADAC-Mitarbeiter. Die Prüfstation brauche viel Raum, deshalb sei nicht jeder Platz als Standort geeignet, so Prause weiter. Mit dem neuen Servicemobil, welches derzeit fertiggestellt werde, könne etwa der Kaufland-Parkplatz in Bad Freienwalde nicht mehr angefahren werden, der Wriezener Schützenplatz schon.

Der Andrang zeige den prüfenden Pannenhelfern, dass das Auto gerade im Oderland viel im Einsatz sei. Aus seinen Erfahrungen weiß Jörg Prause, dass der Reifendruck - er sollte alle zwei Wochen geprüft werden - ab und zu vernachlässigt wird. Auch das Reifenalter und die Scheinwerfereinstellungen würden in der kälteren und dunkleren Jahreszeit oft stiefmütterlich behandelt.

Pro Standort bleiben die prüfenden Pannenhelfer in der Regel drei bis fünf Tage. In Wriezen sind die ADAC-Helfer auch am kommenden Montag und Dienstag vor Ort. Autofahrer können zwischen kostenlosen und anderen Tests wählen, die zwischen 4 bis 16 Euro liegen.

Der ADAC-Prüfdienst ist Montag und Dienstag auf dem Schützenplatz. Autofahrer können in der Zeit von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 18 Uhr vorbeischauen.