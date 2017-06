Rund 28 000 Wahlhelfer für Bundestagswahl gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) In Brandenburg werden für die Bundestagswahl am 24. September rund 28 000 Wahlhelfer gesucht. "Ich rufe alle Brandenburgerinnen und Brandenburger auf, sich bei Ihren Kommunen zu melden und sich als Wahlhelfer anzubieten", sagte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Freitag. "Wir brauchen dringend Freiwillige und ich appelliere an die staatsbürgerliche Verantwortung jedes Einzelnen."