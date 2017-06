artikel-ansicht/dg/0/

Nassenheide (veb) Seine Arbeit am Himmelfahrtstag hatte Heinz Lahs aus Nassenheide geschafft, nun stand er auf dem Bahnhof Berlin-Lichtenberg und freute sich auf Heimfahrt. Die Anzeige auf dem Bahnsteig signalisierte, dass der Zug in Richtung Templin um 22.54 Uhr fahren würde. Lahs hatte sogar noch Zeit, um sich für Fahrt zu stärken, wie er berichtet. Pünktlich steht er an Gleis, doch es kommt kein Zug. Um 23.05 Uhr erlischt die Anzeige, Lahs ist irritiert und geht zur Aufsicht. Wenig später wird per Lautsprecherdurchsage mitgeteilt, dass der Zug ausfällt und die Reisenden mit der S-Bahn nach Oranienburg fahren sollen. Von dort ginge es mit einem Schienenersatzverkehr weiter. Doch den sucht Lahs in Oranienburg vergeblich und nimmt sich gezwungenermaßen ein Taxi, um nach Hause zu kommen.