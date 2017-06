28 Partner für ein Kinderfest

artikel-ansicht/dg/0/

Mittelmark (MZV) Ein wundervolles Kinderfest steht bevor: der große Kindertag des Netzwerkes Gesunde Kinder Potsdam-Mittelmark. Die Organisation liegt in bewährten Händen: Netzwerk-Koordinatorin Daniela Wiederhold ist es wieder gelungen, zahlreiche Kooperationspartner zu gewinnen. 28 sind es an der Zahl. Sie allesamt werden das Fest am 30. Juni auf dem Gelände der Klinik Ernst von Bergmann gestalten. Mit dabei sind unter anderem der APM mit dem Müllfahrzeug, die Barmer mit der mobilen Fotobox, die Bad Belziger Feuerwehr mit dem Feuerwehrauto, die Kleinen Forscher mit der Experimentierinsel, die Brücker Sozialarbeiter mit einem Mitmachzirkus, die Firma Seeger wird Gipsabdrücke anfertigen und auch das Infocafé Der Winkel ist dabei und bietet Kinderschminken an. Ritterburg und Puppentheater, Holzeisenbahn und Kettenkarussell, Bungee-Jumping und Kletterwand und vieles, vieles mehr wird für Kinder jedes Alters geboten. Die Mitmach-Angebote sind für kleine Gäste kostenfrei oder für einen geringen Beitrag zu nutzen. "Jede Familie wird sich das Fest leisten können", so Daniela Wiederhold. Ein kleines Bühnenprogramm gestalten die Fünkchen und die Püppies des Bad Belziger Karnevalvereins. Andreas Labes stellt kostenfrei die Technik zur Verfügung. Mit Bratwurst, am Grill steht das Dreiergespann Daniela Wiederhold, Wenke Büdke und Dr. Kroll, Kaffee und Kuchen aus der Cafeteria und des Marché Restaurants Fläming wird für köstliche Verpflegung gesorgt.