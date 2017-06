Lühnsdorf - ein Dorf schreibt Geschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Sie hoffen, dass auch dieses Büchlein den Weg in die Bücherregale findet, damit der heimatgeschichtlichen Dokumentation bald weitere Bände folgen können. An Material, dass nur darauf wartet gedruckt zu werden, mangelt es nicht. Fritz Moritz, der über Jahre in diversen Archiven recherchierte, sagt: "Eine Chronik für Lühnsdorf zu schreiben, ist schon seit meinem 25. Lebensjahr mein Ziel gewesen. Doch erst im Rentenalter, konkret im Herbst 2009, begann ich mit der Realisierung dieses Ziels." Im Ergebnis seiner umfangreichen Forschungsarbeit hat er unzählige Dokumente gesichtet, übersetzt und geordnet.

Für die druckfrische Auflage haben die beiden Autoren viele spannende Themen ausgewählt. Einen breiten Raum nimmt darin die Entwicklung der Feuerwehr bis in die Gegenwart ein. Fritz Moritz, der über Jahrzehnte als Wehrleiter von Lühnsdorf dieselbe aktiv mitgestaltete, als Sachverständiger für elektrotechnische Anlagen nach Bränden im Altkreis Belzig und nach der Wende als Amtsbrandmeister tätig war, hat dabei einen Blick über die Ortsgrenzen hinaus gewagt. Das Büchlein dürfte damit auch für Blauröcke die nicht in Lühnsdorf zu Hause sind, interessant sein.

Die Geschichten vom "Utbimmler" (Ausbimmler), vom Pfarrer der eines Jagdfrevels beschuldigt wurde und von einem Küstermord, werden die Leser vermutlich genau so sehr fesseln, wie die Erzählungen aus jener Zeit, als in Lühnsdorf noch Theater gespielt und der Landfilmvorführer sehnsüchtig erwartet wurde.

Altem Brauchtum haben sich die Autoren ebenfalls gewidmet. In Lühnsdorf wie in vielen anderen Flämingdörfern gibt es beispielsweise den Brauch, junge Brautleute, die vom Standesamt kommen, im Ort mittels einer über die volle Straßenbreite gespannten Wäscheleine zum Anhalten zu zwingen. Die Weiterfahrt wird erst nach Erledigung verschiedener auferlegter Pflichten und Entrichtung eines Obolus gestattet. Diesen Akt vollzogen nicht nur junge Leute, sondern, wie in Lühnsdorf geschehen, auch jene im fortgeschrittenen Alter. Als wieder einmal eine Hochzeit gefeiert wurde, griff eine ältere Einwohnerin nach einer Leine und dachte, da mach ich mit. "Auf der Straße kam ein Bus gefahren und Martha sperrte schnell die Straße ab. Der Bus hielt. Die Aufregung bei den Insassen und noch mehr bei dem, der als erster ausstieg, war groß. Es handelte sich nicht um die erwartete Lühnsdorfer Hochzeitsgesellschaft, sondern um eine Delegation von Funktionären aus der Angolanischen Volksrepublik, die sich auf einer Informations- und Studienreise durch den Kreis Belzig befanden. Der SED-Funktionär, der die Delegation führte, war außer sich und Mutter Hackbarth verstand die Welt nicht mehr. Brubbelnd nahm sie ihre Leine wieder zusammen und verschwand in ihrem Haus. Die Reisegesellschaft, die den Akt nicht deuten konnte, war recht amüsiert - der Reiseleiter jedoch in Erklärungsnot", so Fritz Moritz.

Die Buchvorstellung findet am 14. Juni um 19.00 Uhr im alten Gasthofssaal der Familie Bergholz in Lühnsdorf statt.