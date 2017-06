Spielplatzkonzept kritisch hinterfragt

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Kein gutes Haar ließ die SPD-Abgeordnete Claudia Trampisch am Konzept für den geplanten Abenteuerspielplatz auf dem neuen Festplatz in Zehdenick. Im Stadtentwicklungsausschuss wetterte sie gegen zentrale Spielgeräte. Das vom Berliner Planer Steffen Brodt angedachte Piratenschiff, mit allein rund 47 000 Euro das teuerste Spielgerät, biete Kindern kaum Möglichkeiten zum Klettern. Da bleibe der Spielspaß schnell auf der Strecke, woran auch die am Schiffsheck angebrachte Mini-Rutsche nichts ändere. Sie schlug ein ausgeklügeltes Klettergerüst vor, das dem Bewegungsdrang von Kindern eher gerecht werde. "Und was man mit der Schatzkiste und dem Affen spielen soll, das erschließt sich mir gar nicht", stellte Trampisch fest.