Märkischer Bauer sucht Frau

Bauer Micha, hier mit seinen Pferden Max und Frieda auf dem heimischen Gehöft in Märkisch-Oderland, macht in der aktuellen Staffel der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ mit. © Cornelia Link-Adam

Vorgestellt wurde Michael, von seinen Eltern und Freunden nur "Micha" genannt, im Auftakt der 13. Staffel von "Bauer sucht Frau" als bodenständiger Brandenburger. "Ich habe die Sendung schon immer geschaut", sagt der Waage-Mann (33). Aber für Weggehen und Frauen kennenlernen hat er keine Zeit. Ute, die Lebensgefährtin seines Vaters Armin, beschloss kurzerhand, ihn bei der Sendung anzumelden. Auf das Bewerbungsvideo kam schnell das Okay des Senders. Im Mai rückte ein Filmteam an, drehte mit ihm einen Aufruf an die Frauen der Nation, sich für Bauer Micha zu bewerben.

Gezeigt wurde der Märkisch-Oderländer viel auf seinem Hof unweit der Bundesstraße mit der grünen Scheune, die sein Vater und er vor zehn Jahren gekauft haben. Drum herum gibt es drei Hektar Grünland. Das Melkhaus ist längst zum Wohnhaus für zwei Familien umgebaut. Natürlich gibt es hier auch viele Tiere: Pferde, Katzen, Enten, Schafe und Ziegen, Kaninchen und Hunde. 25 Schafe stehen nebenan auf einer Weide. Solange er denken kann lebt Micha mit Tieren zusammen. Schon Vater Armin hatte mal eine große Schäferei und einen Milchviehbetrieb.

Micha ist Bauer im Nebenerwerb. Hauptberuflich arbeitet er in einem Hähnchenmastbetrieb in der Nähe. In seiner Freizeit geht er mit seiner Tochter (4) gern Quad fahren oder besucht Oldtimertreffen. Seit zwei Jahren ist er Single. "Aber alleine sitzen bleiben möchte ich nicht", sagt der 1,90 Meter-Hüne. "Besonders freuen würde ich mich über eine blonde, schlanke Frau, die gerne lacht und die Abende mit mir bei gemütlichem Kerzenschein ausklingen lässt", sagt er im Film. Der Romantiker wünscht sich eine vernünftige Frau, die mit anpackt und gern auf einem Bauernhof leben will, fügt er im MOZ-Gespräch an. "Es wäre auch kein Problem, wenn die Frau ein Kind hat und noch weitere will. Platz ist genug."

Die TV-Sendung hat er mit 40 Freunden im Nachbardorf über Beamer und Leinwand in einer Scheune gesehen. "Ich musste dabei die ganze Zeit auf einem Thron sitzen, der auf mehreren Europaletten stand. Das war toll", erinnert er sich lachend. Seither wurde er von vielen, teils auch Fremden, auf seinen Auftritt angesprochen. "Alle wünschen mir viel Glück."

Interessierte Frauen haben nun vier Wochen Zeit, sich bei "Bauer sucht Frau" zu bewerben. Die Sendung läuft am Sonntagmittag erneut im TV und steht online. "Mitte Juli nehme ich für die nächsten Dreharbeiten sogar zwei Wochen Urlaub", sagt Micha. Dann bringt ihm Moderatorin Inka Bause hoffentlich viel Post. Maximal zwei Frauen darf er beim Scheunenfest kennenlernen. Gleich danach verbringt die Favoritin eine Hofwoche bei ihm. TV-Ausstrahlung ist im Herbst.