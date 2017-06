Fußball: Bundeswehr zieht Philipp Pönisch ab

artikel-ansicht/dg/0/

Und daran fehle es nun im Fall Pönisch. Dieser wurde kurzfristig für ein Länderspiel der Bundeswehr nominiert. Gegner in Augustdorf ist am Sonnabend das "British Army Football Team" aus England. Der TuS spielt zeitgleich in Waltersdorf. Dass der Mittelfeldakteur im Topduell fehlt (und sich die enge Kadersituation damit verschärft), verärgert Richter. "Es ist ein Länderspiel ohne Nährwert und Sinn. Die kicken nur, weil die Ministerin zu Besuch kommt. Es soll ein perfekter Tag präsentiert werden. Ich finde es ganz schwierig, wenn sich Sport und Politik vermischen. Und genau das ist der Fall."

Der TuS-Trainer betont, dass ihm das Verständnis fehle, wenn Spieler wie im aktuellen Fall hinbefohlen werden. "Wenn er der Sache ablehnend gegenübersteht, kann sich das für ihn nachteilig auswirken."

Richter hat selbst eine langjährige Bundeswehr-Vergangenheit. "Ich stehe meinem ehemaligen Arbeitgeber loyal gegenüber. Aber das Thema Nationalelf hat sich für mich komplett erledigt." Pönisch sei ein Führungsspieler, der für den TuS in dieser Saison die zweitmeisten Tore gemacht habe. "Doch manchmal frage ich mich, ist er bei uns oder ist sein Verein die Nationalmannschaft." In der Vorbereitung auf die Rückrunde fehlte der Feldwebel aufgrund der WM im Oman vier Wochen, im April durch einen Lehrgang wieder. Termine, für die Richter Verständnis hat. Für Testspiele an einem Wochenende in der entscheidenden Phase der Saison aber nicht. "Solche Showspiele können unter der Woche sein. Die Spieler sind bei der Armee beruflich angestellt und damit größtenteils jederzeit verfügbar." Da die Akteure den Trainingsprozess hauptsächlich in den Vereinen leisten würden, "erwarte ich, dass der Nationaltrainer mal Rücksprache mit den Vereinen hält und nicht in die Teams rein befiehlt".

Trotz des Pönisch-Ausfalls will Sachsenhausen beim um vier Punkte schlechteren Tabellennachbarn Waltersdorf punkten. "Das wäre ein großer Schritt Richtung Platz 3", sagt Richter. Selbst die Vizemeisterschaft ist für den TuS noch möglich. "Wir werden versuchen, unsere Hausaufgaben zu machen. Es wird ein heiß umkämpftes Spiel sein, in dem beide Teams, die zu den spielstärksten Mannschaften der Liga gehören, ihr System durchbringen wollen." Gibt es nach der Pokalpause die Sorge, dass die Motivation nicht stimmt? "Jeder Spieler würde bei dem Wetter lieber am See liegen. Wenn er stattdessen aber nach Waltersdorf fährt, macht er das nicht, um lustlos über den Platz zu laufen."