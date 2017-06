Die documenta in Kassel ist eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Kassel (dpa) Die documenta 14 in Kassel ist gestartet: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst am Samstag eröffnet.

Mit dem «Parthenon der Bücher» will die argentinischen Künstlerin Marta Minujín das Schwanken des Denkens in der Welt darstellen.

Mehr als 160 Künstlerinnen und Künstler zeigen nun 100 Tage lang in der nordhessischen Stadt ihre Werke und Darbietungen.

Den Startschuss gab Steinmeier am Vormittag im Museum Fridericianum gemeinsam mit Griechenlands Staatspräsident Prokopis Pavlopoulos. In dessen Heimat in Athen läuft die Ausstellung bereits seit dem 8. April.

Bei einem Rundgang hat Frank-Walter Steinmeier die documenta 14 als «mutige Ausstellung» gelobt. «Überprüft eigene Vorurteile, nehmt die Perspektive des anderen ein - nur so lassen sich Gemeinsamkeiten finden», appellierte Steinmeier an die Besucher. Schon jetzt zeige sich, dass die Entscheidung, Athen zum zweiten documenta-Standort zu machen, nicht nur mutig, sondern auch richtig gewesen sei, sagte er.

Die documenta gibt es seit 1955 in Kassel. In diesem Jahr ist die Ausstellung über rund 30 Standorte in der Stadt verteilt. Der künstlerische Leiter der documenta 14, der Pole Adam Szymczyk, hatte zudem Athen zum zweiten Schauplatz gemacht.

Die documenta in Kassel dauert bis zum 17. September, eine Million Besucher werden bis dahin erwartet. In Athen endet die Ausstellung am 16. Juli. Das Tagesticket kostet 22 Euro.