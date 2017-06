Gemütliches Dorffest in Roskow

artikel-ansicht/dg/0/

Roskow (MZV) Klein, fein und gemütlich war das Dorffest inZelte, Bänke, Tische, Grill und Bierwagen wurden aufgestellt, alles in Eigenleistung erbracht "Es ist schon bemerkenswert, was die Vereine hier so alles organisiert haben. Das funktioniert nur, wenn die Dorfgemeinschaft noch intakt ist", freute sich Ortschef Udo Schultze. Bemerkenswert das Unterhaltungsprogramm, das für jeden Geschmack etwas parat hatte. Ruhig, besinnlich war es beim kostenlosen Konzert auf der Rühmann-Orgel in der Kirche. Der Organist Andreas Patzwald spielte Werke von klassisch bis modern. Der Samstagnachmittag gehörte den ganz Kleinen und der Ü50-Generation. Unterhalten wurden sie vom Blasmusikorchesters Ketzin. Richtig Arbeit hatten die Kirchenfrauen am Kuchen-Büfett. Ganz schnell leerten sich die Bleche und Formen mit den selbst gebackenen Kuchensorten. Nach und nach kamen dann auch die Jüngeren zum Festplatz. Bei einem Bierchen wurde viel über Roskow und die Welt erzählt und auf die Sputnik Band gewartet, die am Abend dann für beste Stimmung sorgte. Das Dorffest in Roskow zeigte, dass man nicht unbedingt Unterhaltung am laufenden Band braucht, sondern ganz einfach einmal gemütlich beisammen sein kann.