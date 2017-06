Von Glienicke aus die Filmwelt erobert

artikel-ansicht/dg/0/

Glienicke (OGA) Nachwuchsschauspielerin Valeria Eisenbart hat diese Woche ihre alte Grundschule in Glienicke besucht und sich den Fragen der neugierigen Kinder gestellt. Die 18-Jährige, die noch bei ihren Eltern in Glienicke lebt und gerade am Neuen Gymnasium im Abiturstress steckt, stand bereits mit neun Jahren das erste Mal vor der Kamera. Inzwischen hat sie 17 Filme gedreht, unter anderem "Wickie" (Svenja) und "Fünf Freunde" (George). Die junge Schauspielerin war aber auch schon eine Leiche und mimte eine Mörderin. "Auf keinen Fall möchte ich eine Lehrerin an der Grundschule spielen", sagte sie auf die Frage eines Mädchens. In der Lehrerkomödie "Fuck ju Göhte" würde sie dagegen gerne eine Rolle annehmen, oder in einem Actionfilm, "wo richtig viel passiert". Als ihr Vorbild sieht sie Oscar-Preisträgerin Julia Roberts, weil sie auf dem Boden geblieben sei. Einen "Oscar" hat die Glienickerin inzwischen auch: Ihr früherer Lehrer Lutz Lange überreichte ihr einen alten Pokal, auf den er eine goldene Figur montiert hatte. Nach dem Abitur will Valeria Eisenbarth verreisen. Sie möchte Italien, Australien und Amerika kennenlernen, um anschließend eine Schauspielschule zu besuchen.