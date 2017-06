Mutige Helfer schnappen zwei Diebe

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Gleich zwei Diebe sind durch die Zivilcourage von Berlinern gestoppt worden. Die Männer seien am Freitag von Passanten geschnappt und der Polizei übergeben worden, teilte die Behörde am Samstag mit. In der Residenzstraße in Reinickendorf beobachteten zwei Passanten, wie ein 28-Jähriger einem 77-Jährigen die Handtasche wegriss und flüchtete. Sie verfolgten den Dieb. Der versuchte die beiden mit Reizgas und einem Teppichmesser auf Distanz zu halten, einer der Verfolger überwältigte den Flüchtigen dennoch. Die Männer übergaben den Verdächtigen der Polizei und brachten seine Beute dem Besitzer zurück.