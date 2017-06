Vortrag über Premnitzer Sport- und Kulturtraditionen

artikel-ansicht/dg/0/

Premnitz (MOZ) Neben seiner Entwicklungsgeschichte als Industriestandort hat das havelländische Premnitz auch eine vielfältige Sport- und Kulturgeschichte. Der Seniorenrat der Stadt lädt am Mittwoch, 14. Juni, 15.00 Uhr, in den Saal des Kulturhauses, Liebigstraße, zu einer Dia-Schau ein. Geschichtsfreund Jürgen Mai gestaltet anhand inzwischen historischer Fotos einen Rückblick auf die zahlreichen Sport- und Kulturtraditionen in Premnitz und seinen Ortsteilen, die maßgeblich die gesellschaftliche Entwicklung beeinflussten.

Sicher wird auch manche persönliche Erinnerung an frühere Sportereignisse oder künstlerische Betätigung geweckt, zum Beispiel an den Ursprung der Sportvereine, an Höhepunkte mit Chor und Blasorchester im früheren Chemiearbeiterensemble oder an die Mitarbeit in künstlerischen Arbeitsgemeinschaften wie Malerei und Keramik. Einige Traditionen werden bis heute zur Freude der älteren Premnitzer gepflegt.

Der Eintritt zur Vortragsveranstaltung ist frei. Es wird aber um Teilnahmebestätigung unter 03386/259227 bei Heidi Schneider) gebeten. Zur Veranstaltung wird ein Shuttleservice eingerichtet. Bei Bedarf muss man das auch anmelden.