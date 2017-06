Denkmalschützer zum Gespräch gebeten

artikel-ansicht/dg/0/

Lösung für Bauvorhaben am Fürstenberger Bahnhof soll her.

Lösung für Bauvorhaben am Fürstenberger Bahnhof soll her. © Thomas Pilz/GZ

Darüber informierte Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) am Donnerstag die Mitglieder des Hauptausschusses. Gemeinsam mit Unterer Denkmalbehörde und dem Landesamt für Denkmalpflege, die für das Unterschutzstellen verantwortlich zeichnet, gelte es nun zu besprechen, wie man sich annähern könne, um das Bauprojekt nicht zu gefährden. Die Deutsche Bahn, die einen barrierefreien Umbau der Bahnsteige plant, müsse ihrerseits aber ebenso tätig werden.

Erschwerend hinzu komme aber, dass nicht nur das Haus unter Schutz gestellt wurde, sondern das gesamte Ensemble bestehend aus Empfangsgebäude, Haus- und Mittelbahnsteig jeweils mit Überdachung, Tunnel, Treppenpavillon, Wirtschaftsgebäude und Eisenbahnergarten.

Mit dieser Entscheidung sei nicht zu rechnen gewesen, betonte Philipp. Regelmäßig frage die Stadt im Vorfeld von Bauprojekten bei sogenannten Trägern öffentlicher Belange an - so auch bei der Unteren Denkmalbehörde des Landkreises, ob denkmalrechtliche Belange der Parkplatzerweiterung entgegenstehen. Dies sei damals verneint worden. Erst nachdem das Landesdenkmalamt am 8. Mai die Unterschutzstellung verfügt habe, sei vom Kreis mitgeteilt worden, dass die früher gegebene Zusage, wonach denkmalrechtliche Belange nicht berührt werden, hinfällig sei.

In der Begründung des Landesamtes, die dieser Zeitung vorliegt, wird unter anderem die verkehrsgeschichtliche Bedeutung des Fürstenberger Bahnhofs hervorgehoben. Er sei ein Zeugnis der Vernetzung der Bahn in der Fläche, da er seit Ende der 1890er-Jahre an der Nordbahnstrecke als Trennungsbahnhof fungierte, von dem die Britz-Fürstenberger Eisenbahn abzweigte, die in Eberswalde Anschluss an die Berlin-Stettiner Eisenbahn fand. Baugeschichtlich werde die Bahnanlage, die im Wesentlichen aus der 1930er-Jahren stammt, bestimmt durch die innere Struktur des Empfangsgebäudes mit seinen Warteräumen für drei Klassen, die beiden Bahnsteige mit ihren Schutzdächern sowie dem gekachelten Tunnel. Überdies sei das Ensemble im Kontext mit dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück zu sehen. Regelmäßig kamen während des Nationalsozialismus Gefangene des Lagers an diesem Bahnhof an.

Christoph Rudel von der Kreisgruppe Oberhavel des ökologischen Verkehrsclubs VCD forderte indes, ab sofort alle Reisezüge, die in Richtung Norden fahren, wieder am Hausbahnsteig halten zu lassen. Die Diskussion um das sanierungsbedürftige Dach dürfe nicht länger ein Vorwand dafür sein, den Reisenden das Leben schwer zu machen. Anlass für die Veränderungen sei das bei Schneelast möglicherweise nicht voll tragfähige Dach gewesen, erinnerte Rudel. Im Sommer bestehe kein Grund, den Zugang zu sperren. Eine Mitte der Woche an die Deutsche Bahn gerichtete Presseanfrage zu dieser Thematik blieb bis Freitag unbeantwortet.