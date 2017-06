Stau: Jetzt kommt's noch dicker

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1580292/

Bauarbeiten, Sperrungen, Umleitungen. Die Fahrbahn-Instandsetzung in der Rosa-Luxemburg-Straße fordert den Kraftfahrern schon seit Wochen viel Geduld ab. Ab Mitte nächster Woche kommt es aber noch dicker. Denn dann wird auf der Kreuzung vor der Stadtbrücke gebaut. Die Karl-Marx-Straße wird dafür ab Höhe Collegienstraße (Restaurant Fratelli) in Fahrtrichtung Oderturm bis über die Kreuzung hinweg gesperrt. Auch die Rosa-Luxemburg-Straße wird vollständig gesperrt. Autofahrer, die von der Stadtbrücke kommen, müssen nach rechts abbiegen, das Linksabbiegen und das Geradeausfahren werden untersagt. Wer von der Stadtbrücke aus in die Magistrale fahren möchte, muss einen langen Umweg über Hansa Nord fahren: über die Berliner, Goepel-, Kieler, Leipziger und die Heilbronner Straße.

Überhaupt müssen sämtliche Kraftfahrzeuge, die von einem Punkt nördlich der Slubicer Straße das Zentrum ansteuern, den Weg über Hansa Nord nehmen. Das trifft dann auch all jene, die aus Richtung Kliestow oder Booßen kommen - sie werden ab dem SMC umgeleitet.

Damit trifft sich der gesamte Fahrzeugverkehr im Stadtzentrum in der Heilbronner Straße. Und das heißt: Es besteht Staugefahr nicht nur in der Heilbronner, sondern auch in der Leipziger, der Thälmann- und der Karl-Liebknecht-Straße. Eine Möglichkeit der Umfahrung gibt es nicht, denn: Zum einen wird auch die Franz-Mehring-Straße zwischen Wiecke- und Luxemburgstraße instandgesetzt und gesperrt. Zum anderen werden sowohl die Halbe Stadt aus beiden Richtungen als auch die Beckmannstraße kurz vor der Rosa-Luxemburg-Straße zu Sackgassen.

Die genannten Sperrungen gelten ab dem 15. Juni. Da die neuen Baustellen bereits am 14. Juni eingerichtet werden, muss vor allem in der Franz-Mehring-Straße schon am 14. Juni mit erheblichen Behinderungen gerechnet werden. Die Kreuzung vor der Stadtbrücke soll bis zum 21. Juni fertig sein. In der Franz-Mehring-Straße könnten die Arbeiten noch länger dauern.

Die Stadtverkehrsgesellschaft leitet wegen der Sperrung der Franz-Mehring-Straße die Busse der Linie 982 ab dem 14. Juni in beiden Fahrtrichtungen zwischen Wildenbruchstraße und Bahnhof um über die Leipziger und die Heilbronner Straße, mit Zusatzhalt am Kleist Forum. Die Haltestellen Thomas-Müntzer-Hof und Franz-Mehring-Straße entfallen. Alle anderen Busse und Bahnen fahren so wie momentan. Die Busse werden auf der Kreuzung vor der Stadtbrücke über das Straßenbahngleis geleitet - mit Baustellenschranken, die sich nur für Busse und Bahnen öffnen. Auch die Buslinie 983 verkehrt planmäßig.

In der Rosa-Luxemburg-Straße sind die Asphaltierungsarbeiten inzwischen abgeschlossen worden. Der Asphalt muss nun ruhen. Würde er sofort befahren, würden sich schnell Spurrinnen bilden. Während der Sperrung werden unter anderem die Fahrspuren markiert, Signalschleifen für die Ampelanlagen geschnitten und Gehwege hergerichtet.

Die Staus in der Heilbronner Straße würden nicht so drastisch ausfallen, wenn die Stadtbrücke wie geplant hätte gesperrt werden können und der Grenzverkehr in dieser Zeit nicht durch die Stadt rollen würde. Das polnische Autobahnamt lässt aber derzeit hinter der Grenze bis Mitte August die Autobahn-Anschlussstelle Swiecko sanieren, was die Behörde zuvor mit der deutschen Seite nicht abgesprochen hatte. Die polnische Seite hat nun darum gebeten, die Sperrung der Stadtbrücke bis August zu verschieben. Deshalb wird jetzt auf der Kreuzung vor der Brücke nur die Fahrbahn in Richtung Oderturm instandgesetzt und im Herbst dann die Fahrbahn in Richtung Norden.

Die Stadtverwaltung passt die Schaltungen der Ampeln auf der Umleitungsstrecke an, so gut es geht. Frankfurter sollten auf dem Weg ins Zentrum und zurück aber am besten Busse und Straßenbahnen oder das Rad nutzen.