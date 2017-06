Festkonzert in der St. Katharinenkirche

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MZV) In der St. Katharienkirche findet am Sonntag, 11. Juni, um 18 Uhr ein besonderes Festkonzert mit religiösen Kompositionen Giacomo Meyerbeers statt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1580294/

Tritt am Sonntag in der St. Katharinenkirche auf: Sopranistin Andrea Chudak.

Tritt am Sonntag in der St. Katharinenkirche auf: Sopranistin Andrea Chudak. © MZV

Der Bogen spannt sich dabei von jugendlichen Psalmenvertonungen bis hin zu seinem Schwanengesang, der "L'Imitation de Jésus Christ' aus dem Jahre 1859. Zu diesem Werk komponierte Meyerbeer ein bisher unbekanntes Präludium für Harmonium. Dario Salvi, der Dirigent des Konzertes, konnte dieses Stück in einer britischen Bibliothek ausgraben, und sehr wahrscheinlich erklingt es nun zum ersten Mal in

Bekanntlich gibt es keine Zufälle, oder? Genau 200 Jahre ist es her, dass Meyerbeers Hymne "An Gott' in Berlin erstmals aufgeführt wurde und zwar am 10. Juni 1817. Auch dieses Werk ruhte bisher im Dornröschenschlaf und wird nun - 200 Jahre später - von Andrea Chudak quasi wachgesungen.

Und noch einen Zufallstreffer gibt es für das Konzertdatum: exakt am 11. Juni 1842 wurde Giacomo Meyerbeer Preußischer Generalmusikdirektor und war zuständig für die Hofmusik - sehr zum Ärger der Mendelssohns! Neben den zu erwähnten Stücken erklingen noch die Ouvertüre und eine Arie aus Meyerbeers deutscher Oper "Jephtas Gelübde' (1812), zwei jugendliche Psalmen in der Übersetzung Moses Mendelssohns, zwei religiöse Gedichte, die Meyerbeer zugunsten des katholischen Waisenhauses in Mainz komponierte (1841), das einfühlsame "Pater noster' (1857) und die einzige Arie für Sopran aus dem Oratorium "Gott und die Natur' (1811).

Die Sopranistin Andrea Chudak (Deutschland) und der Dirigent Dario Salvi (England) sind zwei versierte Musiker, die sich in den letzten Jahren mit großem Engagement der Musik Giacomo Meyerbeers angenommen haben und mit Leidenschaft an der Aufführung seiner Musik arbeiten. Beispiele dafür sind u.a. die CD "Giacomo Meyerbeer - Lieder" (Andrea Chudak , Sopran und Andreas Schulz, Klavier) oder die neu herausgegebenen Notenmaterialien zum Meyerbeer'schen Singspiel "Das Brandenburger Tor" durch Dario Salvi.

Nun widmen sich die beiden Musiker der religiösen Musik Giacomo Meyerbeers, die zum größten Teil aus dem kirchenmusikalischen Leben verschwunden sind. Dabei bergen Chudak und Salvi wahre Schätze. Der Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten.