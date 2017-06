artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) An der Tornower Mühlen entstanden Ferienwohnungen, in Altglobsow gründeten Jungunternehmer einen Hofladen mit Café und in Altlüdersdorf erstrahlen Flutlichter am Sportplatz. Das sind drei von 89 Projekten, die seit 2015 gefördert wurden. Jetzt steht eine neue Förderperiode an.