Brandenburgs Touristiker setzen auf Mehrsprachigkeit

Informationstafeln im Rosengarten in der Lausitz, zweisprachig in deutsch und sorbisch © dpa

Demnach steigt die Zahl ausländischer Gäste in Brandenburg stetig. Seien es im Jahr 2006 noch über 620 000 gewesen, ist die Zahl im vergangenen Jahr bereits auf über 970 000 angewachsen. "Der größte Teil der ausländischen Gäste kommt aus Europa", berichtet Kunkel. Besonders beliebt sei Brandenburg bei den polnischen Nachbarn. Mehr als 144 000 kamen im vergangenen Jahr aus dem Nachbarland zu einem Besuch mit Übernachtung. Danach folgten mit über 126 000 Besuchern die Niederländer. Die Sprecherin verwies zudem auf den Berliner Markt, der für den Tourismus in Brandenburg sehr wichtig sei. "Berlins Einwohner werden ja auch mehr und mehr internationaler."

Das bestätigt auch der Brandenburgische Vizepräsident des Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Daniel Reuner. Entsprechend vielfältig sei das Sprachangebot. "Englisch sprechendes Personal und Infomaterial ist bei Hotels mit drei Sternen aufwärts schon Pflicht", sagt er. In seinem Hotel in Zossen (Teltow-Fläming) beschäftige er zudem Mitarbeiter aus Polen und Russland. Das erleichtere die Kommunikation mit Gästen aus Osteuropa, die wenig Englisch sprechen.

Viele Gäste informieren sich Daniel Reuner zufolge zunächst im Internet über das Hotel, in dem sie wohnen wollten. Deshalb gebe es auf der Seite seines Hotels gleich einen Google-Übersetzer für Gäste aus dem Ausland. Speisekarten und Informationsbroschüren erschienen auch mindestens auf Englisch. "Englisch ist wichtig, aber aufgrund des Anteils polnischer Gäste bieten Touristiker auch vermehrt Material in Polnisch an", sagt Kunkel. Im Lausitzer Seenland stelle man sich außerdem verstärkt auf Gäste aus Tschechien ein.

Speisekarten und Wanderkarten auf Polnisch sind in Frankfurt/Oder längst nicht mehr wegzudenken. Seit zwei Jahren gibt es in der Grenzstadt zudem eine Deutsch-Polnische Touristeninformation. "Wir sind sowohl Ansprechpartner für touristische Highlights auf der deutschen, als auch auf der polnischen Seite der Oder", sagt Mitarbeiter Maciej Rokita, der selbst aus Polen stammt. Dass Frankfurt bei polnischen Gästen immer beliebter werde, zeigten die Besucherzahlen. Diese seien 2016 mit knapp 5600 gegenüber dem Vorjahr mit nur rund 3000 Touristen aus dem Nachbarland kräftig angestiegen. Mehrsprachigkeit spiele angesichts einer internationalen Studentenschaft in der Stadt an der Oder ohnehin eine große Rolle.

In der Niederlausitz setzen Touristiker auch auf die Sorbische Sprache. Dass diese in touristischen Printprodukten oder im Internet wiederzufinden ist, dafür setzt sich seit über 20 Jahren der Verein Sorbischer Kulturtourismus aus dem sächsischen Schleife ein. "Gerade ist die zweisprachige Ausschilderung der Fließe im Spreewald in Arbeit", sagt Projektmanagerin Ines Kunzendorf. In Burg (Spree-Neiße) sei die Radtour "Auf den Spuren der Spreewälder Sagenwelt" jetzt mit einem Audioguide in niedersorbischer Sprache erlebbar. Im Erlebnispark Teichland gebe es ebenfalls Audiostelen mit niedersorbischen Sagen, und das Biosphärenreservat Spreewald biete eine Broschüre zum "Haus für Mensch und Natur" in niedersorbischer Sprache.