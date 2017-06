Bürgermeister Laesicke verteidigt Tempo 30

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Mehrere Straßen und Abschnitte in der Innenstadt sowie in Lehnitz werden jetzt vom Straßenverkehrsamt des Kreises sowie dem Landesstraßenbetrieb geprüft. Die Behörden klären, ob die Einführung von Tempo 30 dort möglich ist.

Bis zum Jahresende sollen dann die neuen Schilder zur Tempobegrenzung aufgestellt sein. In einem einjährigen Praxistest werde danach festgestellt, "was von Nutzen ist und wo Korrekturen erforderlich sein werden", sagte Bürgermeister Hans-Joachim Laesicke (SPD). Er verteidigte am Freitag den Beschluss zur Temporeduzierung auf ausgewählten Strecken.

"In der Innenstadt sind gerade Fußgänger und Radfahrer häufig Opfer von Verkehrsunfällen", sagte Laesicke. "Deshalb haben Fachleute und Vertreter der Öffentlichkeit, wozu beispielsweise auch der Mittelstandsverband Oberhavel und die IHK gehören, nach Wegen gesucht, die Stadt sicherer zu machen." Laesicke reagiert mit seiner Erklärung auch auf die massive Kritik von Unternehmern, dem Mittelstandsverband und der IHK. IHK-Regionalcenterleiter Philipp Gall hatte von einer "Entscheidung durch die Hintertür" für Tempo 30 und einer Beschwerdeflut der Unternehmer gesprochen.

Laesicke entgegnet nun, dass die Stadt auf die Veränderungen der vergangenen 18 Jahre, ihr Wachstum und den Verkehrszuwachs reagieren müsse. Oranienburg habe sich außerdem dafür ausgesprochen, einen wirksamen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und damit auch die Bedürfnisse nach Lärmschutz und mehr Lebensqualität zu erfüllen. "Alle Akteure waren sich einig, dass noch mehr Autoverkehr nicht die Lösung sein kann, weil damit erhebliche Nachteile für alle verbunden sind", sagte Laesicke.

Im Verkehrsentwicklungsplan gehe es um sinnvolle Lösungen für alle Verkehrsteilnehmer - nicht nur für Autofahrer. Die Verwaltung werde im nächsten Schritt die weiteren Ziele des von den Stadtverordneten beschlossenen Plans in Angriff nehmen, kündigte der Rathauschef an. Dazu gehöre auch das Konzept für einen Stadtbus.

Unterdessen entwickelt die Stadtverwaltung Verbesserungen für Autofahrer, die einen Teil ihres Arbeitswegs mit öffentlichen Verkehrsmitteln zurücklegen. Der stets voll ausgelastete Park&Ride-Stellplatz an der Stralsunder Straße wird ergänzt. Die Erweiterung um 220 Stellflächen wird auf der 6 500 Quadratmeter großen Brachfläche zwischen dem bestehenden Parkplatz, der Lehnitzstraße und der als Privatparkplatz gekennzeichneten Fläche der Kreisverwaltung realisiert. Die Zufahrt entsteht an der Lehnitzstraße. Dort sind auch zwei Behindertenparkplätze geplant. Die Bepflanzungen entlang der Lehnitzstraße sollen erhalten bleiben. Die Fahrbahnen des Parkplatzes werden gepflastert, die Stellflächen erhalten Rasenfugenpflaster.

Die Stadtplaner rechnen mit Kosten in Höhe von 750 000 Euro und einer Förderung von 562 500 Euro. Das geht aus einer Mitteilungsvorlage hervor, die kommenden Dienstag erstmals im Bauausschuss, ab 18 Uhr in der Orangerie am Schlosspark, beraten wird.