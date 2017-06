Toilettenhäuschen im neuen Gewand

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Schablone, Pinsel und Sprühdose gehörten in den vergangenen Tagen zu den Arbeitsmaterialien von 13 Projektteilnehmern. Sie gaben dem "Toilettenhäuschen" am Wasserwanderrastplatz am Eingang Slawendorf ein neues Aussehen. Im Rahmen der Integrationsbegleitung "BASTI", der BAS Brandenburg an der Havel Arbeitsförderungs- und Strukturentwicklungsgesellschaft mbH, gab es für die Teilnehmenden und deren Kinder einen Zwei-Tage-Workshop. Nach einer Arbeitsschutzbelehrung wurden sie in einfache Gestaltungstechniken eingewiesen und konnten dann selbst unter Anleitung den Umgang mit den Arbeitsmaterialien ausprobieren.