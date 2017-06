Jury muss entscheiden

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Der Neubau eines Wohn- und Geschäftshauses auf dem Grundstück der ehemaligen Stadthalle in Falkensee rückt Schritt für Schritt näher. In der kommenden Woche wird nun eine Fachjury darüber befinden, welcher Entwurf der sechs beteiligten Architekten das Rennen machen wird. Die Juroren selbst wissen aber nicht, welcher Architekt hinter den jeweiligen Entwürfen steckt. Bürger der Stadt Falkensee konnten am Samstag im Kleinen Sitzungssaal des Rathauses von 10 bis 15 Uhr die Vorschläge unter Augenschein nehmen und ihre Meinungen kundtun.