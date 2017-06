artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Mit dem Bau einer Gießerei und einer Halle für die Herstellung von Rädern begann 1917 unter den AEG-Werken die mittlerweile 100-jährige Geschichte des Hennigsdorfer Stahlwerks. Am 1. Juli soll dieses Ereignis auf Einladung des heutigen Familienunternehmens Riva mit der Stadt gefeiert werden.

Blick in eine der Produktionshallen des Riva-Stahlwerks

Blick in eine der Produktionshallen des Riva-Stahlwerks

Es mutet wie eines der vielen Volksfeste an, das am Sonnabend, 1. Juli, auf dem neuen Lkw-Parkplatz vor dem Riva-Haupttor gefeiert werden soll. Kinderkarussell und Hüpfburg, Imbiss und Musik, dazwischen die Feuerwehr mit ihrer neuesten Technik - das verspricht eine unterhaltsame Familienparty, ohne dass der Anlass für das Fest extra hervorgehoben wird.

Mit einer besonderen, wenn nicht sogar einmaligen Idee überrascht der Jubilar aber doch. "Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das in den vergangenen 25 Jahren einmal möglich war", zeigt sich auch Hennigsdorfs Stadtmarketing-Experte Christoph Schneider schon sehr gespannt. An dem Festtag werden nämlich drei Busse bereitstehen, die interessierte Gäste auf eine Fahrt durchs Werk mitnehmen. Gemeinhin ist ein Besuch in den Hallen der Stahlproduktion schon aus Sicherheitsgründen äußerst schwierig. Tage der offenen Tür sind daher nicht üblich. Bestenfalls Politikern wird einmal ein Einblick gegeben.

Was die Gäste zu sehen bekommen, wird der Öffentlichkeit bislang noch nicht mitgeteilt. Riva ließ eine entsprechende Frage am Freitag unbeantwortet. Betriebsrat Detlef Krebs, der im Festkomitee mitarbeitet, gibt zu bedenken, dass die Führung während der Produktion stattfindet. Dennoch ist davon auszugehen, dass es nicht allein bei einer Fahrt übers Gelände bleibt, sondern auch einige Einblicke in die Arbeit gegeben werden.

Ansonsten spielt die Musik vor der Tür. Und dort finden sich garantiert auch viele der einst bis zu 9 000 Mitarbeiter - heute arbeiten hier noch 670 Menschen - ein, um sich an alte Zeiten zu erinnern. Vor allem für sie dürfte der Stand des Stahlwerker-Traditionsvereins ein wichtiger Anlaufpunkt sein. Gefeiert werden soll von 10 bis 14 Uhr.

Für die Belegschaft und deren Kollegen aus Brandenburg findet bereits am 20. Juni eine große Party in Paaren/Glien statt. Die Geschäftsführung hat dazu eingeladen, das Jubliäum der Betriebsübernahme vor 25 Jahren zu feiern. Damals hatten die Stahlwerker - zum zweiten Mal nach dem Arbeiteraufstand von 1953 - bundesweit mit einer Werksbesetzung auf sich aufmerksam gemacht und damit die Verhandlungen der Treuhand zum Verkauf des volkseigenen Betriebs in ihrem Sinn beeinflusst.

Auf diesen Teil der 100-jährigen Geschichte wird auch die Open-Air-Ausstellung eingehen, die bereits am Donnerstag, 22. Juli, um 15 Uhr vor dem Hennigsdorfer Rathaus eröffnet wird. Vor allem mit historischen und aktuellen Fotos, aber auch mit einer gut verdaulichen Portion an Texten soll eine der Lebensadern der Stadt gebührend dargestellt werden. "Wir werden die Schau mindestens ein halbes Jahr zeigen", versichert Stadtvermarkter Schneider. Auf einem der Fotos dürfte sicher auch der einstige Ofen der Siemens-Martin-Halle zu sehen sein, der den Grundstein für die Erfolgsgeschichte des Stahls legte. Die Halle wurde wenige Jahre nach der 1989er-Revolution abgerissen. Teile des einstigen Werksgeländes warten jetzt auf neue Investoren.