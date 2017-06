Tausende feiern mit der Bundeswehr in Storkow

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Bei bestem Wetter mit dem Speedboot fahren, in einen Panzer klettern und leckere Erbsensuppe essen – vor allem viele Familien haben am Sonnabend den zeitgleich mit dem Stadtfest gefeierten Tag der Bundeswehr für einen Ausflug nach Storkow genutzt. In den Straßen der mittelalterlichen Stadt war viel schweres Gerät aufgebaut, während über dem Ort das Transportflugzeug A400M und der Hubschrauber CH-35 ihre Kreise zogen.

Viel Interesse gab es an der Technik der Bundeswehr. © MOZ

Über mangelnde Beschäftigung musste sich keiner jener Soldaten beschweren, die „Fuchs“, „Dingo“ oder „Wiesel“ zu erklären hatten. Schon kurz nach Eröffnung des Fests waren die Experten ständig im Gespräch mit Besuchern, die sich die technischen Finessen des Einsatzgeräts erklären ließen. Besonders viel war bei Willy Tschubow los, was vielleicht auch daran lag, dass er sich mit seinem Artillerie-Beobachtungsradar „Abra“ gegenüber der Storkower Burg unmittelbar vor der Post aufgebaut hatte. Viel Publikumsverkehr war ihm so sicher.

„Und Abra ist natürlich auch ein Blickfang“, verkündet der Feldwebel. Er erklärt neugierigen Familien, dass das Radar Personen in 14 Kilometern und Panzer in 30 Kilometern Entfernung erkennen könne. Zum Einsatz komme es derzeit vor allem bei Manövern, um die Schießsicherheit zu überwachen. Willy Tschubow ist mit seiner Einheit eigens aus Rheinland-Pfalz angereist. Gern hätten sie auch die Panzerhaubitze 2000 mitgebracht. „Danach fragen hier viele.“ Aber unmittelbar vor dem Start hätten Kommunen die Durchfahrt verweigert, weil sie um ihre Straßen fürchteten.

Er mag Termine wie diesen hier in Storkow, erzählt Tschubow. . „Ich stehe voll hinter dem, was ich mache. Deshalb rede ich mit den Leuten auch gern darüber.“ Neu sei für ihn der Erfahrungsaustausch mit früheren NVA-Soldaten, die ihn ansprechen und von früher erzählen. „Sie hatten damals in ihren Fahrzeugen eine Art Knüppel-Lenkung“, hat er erfahren. „Inzwischen haben wir Lenkräder.“

Auch Ronny Behr hat am Tag der Bundeswehr viel über NVA-Technik erfahren. Der in Storkow stationierte Nachrichtentechniker weiß nun, dass die Fernmelder früher mit 20 Watt Sendeleistung lediglich in einem Radius von 15 Kilometern funken konnten. Heute schaffe man mit nur 15 Watt 25 Kilometer. Seinen Job kann er sehr empfehlen. „Wir haben verschiedene Rechner, verschiedene Betriebssysteme. Alles auf dem neuesten Stand. Wer gerne mit Computern arbeitet, ist hier richtig.“ Konkrete Aufgabe des Storkower Führungsunterstützungsbataillons 381 sei etwa die Funk-Versorgung für ein Feldlager samt Umgebung. „In der Regel hat dort jeder Soldat ein Handfunkgerät. Wenn es einen Alarm gibt, sorgen wir dafür, dass über Funk die Aufgaben verteilt werden können.“

Thorsten Niemann, der Storkower Kommandeur, zieht am Mittag ein positives Zwischenfazit zum Fest: „Bombenwetter, alles läuft wie geplant, dass Interesse der Besucher ist riesig.“ Eine der am häufigsten gestellten Frage sei die nach dem Alltag der Soldaten, erzählt der Oberstleutnant. „Was machen die den ganzen Tag? Wie läuft ein Auslandseinsatz?“

Genug Gesprächsstoff also für kleine und größere Runden vor den Einsatzfahrzeugen oder der Gulaschkanone, während zum Beispiel ein Familienvater aus Berlin hier ist, um seinem Sechsjährigen einfach einen lang gehegten Wunsch zu erfüllen. „Er wollte unbedingt mal einen Panzer sehen.“