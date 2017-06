artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die türkischen Migrantenverbände werten die von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) wiederbelebte Debatte über eine deutsche "Leitkultur" als Angriff auf alle Einwanderer. "Wir brauchen keine Leitkultur, sondern ein Einwanderungs- und Partizipationsgesetz", sagte der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland (TGD), Gökay Sofuoglu, am Samstag zum Auftakt des 11. Bundeskongresses der Dachverbandes in Berlin.