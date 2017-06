24. Brandenburgische Seniorenwoche eröffnet

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (dpa) Ältere Menschen bieten nach Ansicht von Brandenburgs Sozialministerin Diana Golze (Linke) enorme Chancen für die Gesellschaft. Senioren seien immer fitter, aktiver und engagierten sich beispielsweise in Gemeindevertretungen, Sport- und Kulturvereinen oder Kirchengemeinden. "Ohne ihren Einsatz würde manches nicht funktionieren", sagte Golze am Samstag in Bad Belzig (Potsdam-Mittelmark) zum offiziellen Beginn der 24. Brandenburgischen Seniorenwoche. Dabei punkteten die Älteren besonders mit ihrer Lebenserfahrung und ihrem Können.