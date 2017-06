Boll mit Borussia Düsseldorf erneut Tischtennis-Meister

artikel-ansicht/dg/0/

Timo Boll und sein Team setzten sich im Finale klar mit 3:0 gegen den TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell durch. Für den erfolgreichsten Verein Europas ist es - Pokal und europäische Wettbewerbe eingerechnet - der 68. Titel der Geschichte.

In der Frankfurter Fraport Arena drohte Rekord-Europameister Boll zum Auftakt gegen den stark aufspielenden Dänen Jonathan Groth mit 1:2 in Rückstand zu geraten. Doch der 36-Jährige drehte den dritten Satz nach 8:10 auch mit dem nötigen Quäntchen Glück und brachte sein Team in Führung. Danach blieb der Schwede Mattias Karlsson gegen den gebürtigen Chinesen Wang Xi ohne Satzverlust.

Auch der deutsche WM-Achtelfinalist Ruwen Filus schaffte die Wende nicht und unterlag Karlssons Landsmann Anton Källberg in vier Sätzen. Fulda verlor damit wettbewerbsübergreifend sein siebtes Finale gegen die Borussia.