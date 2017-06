Afghanischer Soldat erschießt zwei US-Soldaten

artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Ein afghanischer Soldat hat im Osten des Landes zwei US-Soldaten erschossen - mutmaßlich aus islamistischen Motiven. Zwei weitere US-Soldaten wurden bei der Attacke am Samstag in einer abgelegenen Gegend der Provinz Nangarhar verletzt, wie die Regionalregierung mitteilte. Der Schütze wurde getötet. Die islamistischen Taliban erklärten, der Mann sei in die Armee eingeschleust worden. Sie sprachen sogar von vier getöteten amerikanischen Soldaten.