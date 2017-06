artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Zwei Tage vor der G20-Afrika-Konferenz in Berlin hat ein Bündnis globalisierungskritischer Organisationen am Samstag gegen die Afrika-Politik der großen Industrienationen demonstriert. Nach Angaben der Veranstalter beteiligten sich bis zu 1000 Menschen an dem Protestmarsch unter dem Motto "Für globale Bewegungsfreiheit und selbstbestimmte Entwicklung".