Berlin (dpa) Die Berliner Anwältin Seyran Ates hat die Mehrheit der friedlichen Muslime aufgerufen, mehr gegen die Radikalisierung im Islam zu unternehmen. Was diese derzeit täten, reiche "definitiv nicht", sagte sie der Zeitung "B.Z. am Sonntag". "Die schweigende Mehrheit der friedlichen Muslime muss endlich Verantwortung tragen und dem etwas entgegensetzen." Muslime dürften nicht vorgeben, der Islamismus habe nichts mit dem Islam zu tun. "Selbstverständlich hat es etwas mit dem Islam zu tun, wenn Menschen Allahu Akbar rufen, während sie andere Menschen köpfen."

Ates, die vor allem als Frauenrechtlerin und Friedensaktivistin bekannt wurde, will am kommenden Freitag in Berlin die erste liberale Moschee Deutschlands eröffnen. Dort sollen Frauen und Männer gleichberechtigt beten und predigen. Die aus der Türkei stammende Autorin hatte im Mai einen Mietvertrag in der evangelischen Johanniskirche im Stadtteil Moabit unterzeichnet. Die Ibn Rushd-Goethe-Moschee wird in der dritten Etage eines Anbaus der Kirche untergebracht sein.

Ihren Vorstoß gegen extremistische Tendenzen im Islam begründete Ates in dem Zeitungsinterview damit, "dass die konservativen Verbände die Deutungshoheit über den Islam an sich gerissen" hätten. Dagegen seien die "liberalen, moderaten Muslime", die ihre Religion zeitgemäß lebten, weder organisiert noch sichtbar. Die neue Moschee solle ihnen eine Heimat bieten.